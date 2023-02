Biểu tượng gợi cảm tháo nhẫn đính hôn

TPO - Nguồn tin cho biết Megan Fox và Machine Gun Kelly chưa chính thức hủy hôn. Song, cô đã tháo nhẫn đính hôn và khóa tài khoản Instagram sau khi xóa toàn bộ ảnh chụp cùng chồng sắp cưới.

Theo Page Six, Megan Fox và Machine Gun Kelly (MGK) trục trặc tình cảm từ sự kiện Super Bowl, dẫn đến chuyện ồn ào chia tay những ngày qua. "Họ chưa chính thức hủy hôn nhưng Megan đã tháo nhẫn đính hôn. Họ có nhiều vấn đề trong quá khứ, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng", nguồn tin nói.

Người trong cuộc nói thêm rằng Megan Fox rất khó chịu về hôn phu và quyết định không nói chuyện với MGK.

US Weekly đưa tin đáng ra sao phim Transformers phải đến buổi biểu diễn của rocker tại bữa tiệc do tạp chí Sports Illustrated tổ chức nhưng lại hủy bỏ vào phút cuối. Cô rời Arizona sau khi cãi nhau.

Người trong cuộc xác nhận với Page Six rằng Megan Fox không có mặt khi MGK lên sân khấu. Thảm đỏ cũng vắng mặt ngôi sao 37 tuổi.

Page Six đưa tin Megan Fox có động thái bỏ chồng sắp cưới do rapper 33 tuổi ngoại tình với nghệ sĩ guitar Sophie Lloyd. Cô có nhiều động thái ám chỉ chồng sắp cưới không chung thủy, từ việc đăng video đốt phong bì, chia sẻ bài hát trách móc bạn trai ngoại tình mang tên Pray You Catch Me của Beyonce.

Sau khi truyền thông rộ tin Megan Fox chia tay hôn phu, nữ diễn viên khóa tài khoản Instagram cá nhân có 21 triệu người theo dõi.

Trước đó, Megan Fox ấn hủy theo dõi Michael Gun Kelly (MGK). Ngôi sao Jennifer's Body còn xóa nhiều bức ảnh kỷ niệm, bao gồm khoảnh khắc tình cảm tại Lễ trao giải Grammy gần đây.

Tài khoản Instagram của Megan Fox thời điểm đó chỉ còn theo dõi Eminem, Harry Styles và Timothée Chalamet. Đáng chú ý, hôn phu của cô còn có mối thù kéo dài nhiều năm với rapper Eminem. Người hâm mộ cho rằng hành động của Megan Fox quá tuyệt tình.

"Nếu có chia tay, việc theo dõi kẻ thù của người yêu cũ là hành động nhỏ nhặt nhất mà tôi từng thấy", một người viết.

Megan Fox và Machine Gun Kelly công khai hẹn hò từ năm 2020, sau một năm làm bạn bè nhờ quen biết trên phim trường Midnight in the Switchgrass. Cô được bạn trai cầu hôn hồi tháng 1/2022, vừa kỷ niệm một năm đính hôn chưa đầy một tháng.

Thông tin Megan Fox dứt tình MGK khiến nhiều người bất ngờ. Tại tiệc của nam ca sĩ Drake ngày 11/2, hai người vẫn sòng đôi và có nhiều khoảnh khắc tình cảm.