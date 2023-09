Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới, Nam Bộ mưa rất to nhiều ngày

TPO - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 24 đến ngày 26/9, khu vực Nam bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 28/9.

Ngày 24/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong 24h qua, khu vực Nam bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 1h ngày 23/9 đến 1h ngày 24/9 ở một số nơi như sau: Bù Đăng – Bình Phước 28.8mm, Cẩm Mỹ - Đồng Nai 16.0mm, Xuyên Mộc – Vũng Tàu 14.4mm, Đức Hòa – Long An 24.4mm, Hội An – An Giang 71.6mm, Hóc Môn – TPHCM 12.8mm, Củ Chi – Tp.HCM 20.2mm, Núi Bà – Tây Ninh 22.2mm, U Minh – Cà Mau 51.0mm, Đảo Hòn Lớn – Kiên Giang 62.5mm, La Ngà – Đồng Nai 105.6mm, Phú Mỹ - Tiền Giang 26.6mm.

Theo cảnh báo, từ ngày 25-9 đến ngày 27-9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Ở Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 100-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 28/9.



Chi tiết cụ thể như sau:

“Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ đưa ra dự báo.

Mưa dông, gió mạnh trên biển

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (24/9), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1h sáng nay có vị trí ở khoảng 14.5-15.5 độ Vĩ Bắc; 114.5-115.5 độ Kinh Đông gây mưa dông ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Dự báo ngày và đêm 24/9, vùng áp thấp trên có khả năng mạnh thêm, ở các khu vực biển kể trên tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra trong ngày và đêm 24/9, ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 1,5-2,5m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.