Bị từ chối tình cảm, gã đàn giở thủ đoạn đê hèn

TPO - Ngày 18/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Ngọc (SN 1991), trú tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến đầu năm 2024, Ngọc và chị C, người Lạng Sơn quen biết và thường xuyên gặp gỡ, đi chơi cùng nhau. Ngọc nhiều lần ngỏ lời yêu nhưng đều bị chị C. từ chối.

Đến khoảng tháng 2/2024, Ngọc phát hiện chị C. đã nhận lời yêu một người đàn ông khác nên tức tối, tra hỏi khiến hai người đã xảy ra xích mích. Sau đó, Ngọc lập các tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải các clip nóng, nhạy cảm của người khác nhưng gán ghép tên của chị C.

Ngoài ra, Ngọc còn lập tài khoản nhóm zalo, gửi đường link nhóm zalo lên facebook với nội dung, bình luận về việc có clip nóng, nhạy cảm của chị C và hô hào mọi người vào xem, chia sẻ, đăng tải.

Nhận được thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ và triệu tập đối tượng Triệu Văn Ngọc đến cơ quan công an. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.