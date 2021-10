Bí thư Vũng Tàu: Nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là rất lớn

TPO - Chỉ một vài ngày qua, Vũng Tàu đã phát hiện hàng chục ca F0 và đều bắt nguồn lây nhiễm từ người ở địa phương khác đến thành phố mà không khai báo y tế. Đặc biệt nguy hiểm là kết quả xét nghiệm từ những người này cho thấy nồng độ virus SARS-CoV-2 rất cao, tức là khả năng lây nhiễm rất lớn.

Ngày 25/10, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói rằng, trong gần 20 ngày qua, Vũng Tàu đã có được sự yên bình sau khi dịch bệnh COVID-19 đợt thứ 4 tạm lùi xa. Đó là chiến thắng của nhân dân Vũng Tàu, đã đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền thành phố hy sinh và chịu đựng gian khổ lớn nhất để đẩy lùi dịch bệnh.

Tuy nhiên sự yên bình ấy của Vũng Tàu trong một vài ngày gần đây đang có dấu hiệu bị phá vỡ và nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là rất lớn, khi nhiều người từ các vùng đang có dịch đổ về thành phố, trong đó có nhiều người mang mầm bệnh và không thực hiện khai báo y tế. Chỉ một vài ngày qua, Vũng Tàu đã phát hiện hàng chục ca F0 và đều bắt nguồn lây nhiễm từ người ở địa phương khác đến thành phố mà không khai báo y tế. Đặc biệt nguy hiểm là kết quả xét nghiệm từ những người này cho thấy nồng độ virus SARS-CoV-2 rất cao, tức là khả năng lây nhiễm rất lớn.

“Chúng ta đã quá vất vả, trả giá rất lớn những thiệt hại về kinh tế của địa phương, đã chịu đựng rất nhiều khó khăn gian khổ trong thực hiện giãn cách xã hội để đánh đổi lấy sự bình yên của Vũng Tàu những ngày qua”, ông Khoa nói.

Bí thư Vũng Tàu cũng cho rằng, tất cả những chịu đựng và hy sinh đó đều có mức giới hạn nhất định. Chúng ta không thể tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và chấp nhận thêm những tổn thất về kinh tế. Chúng ta buộc phải mở cửa trở lại để duy trì nền kinh tế địa phương.

Do đó, ông kêu gọi mỗi người dân cần phải biết tự bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của bản thân, của gia đình mình và cộng đồng trong tình hình hiện tại, bằng những việc làm cụ thể như hãy chích vắc xin phòng ngừa COVID-19 ngay khi đến lượt. Cần nhận thức rõ “vắc xin tốt nhất là vắc xin được chích sớm nhất”. Chích vắc xin sẽ làm tăng khả năng kháng nhiễm virus và giảm nguy cơ tử vong của bản thân nếu không may bị nhiễm bệnh, làm giảm nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng. Cần xóa bỏ tâm lý kén chọn vắc xin vì tất cả các loại vắc xin hiện đang sử dụng để chích ngừa cho mọi người đều đã được Tổ chức Y tế thế giới kiểm nghiệm và cho phép sử dụng, được nhiều quốc gia tiên tiến sử dụng hoặc công nhận độ an toàn chống lây nhiễm của vắc xin

Mỗi người hãy tự giác thực hiện khẩu hiệu 5K. Tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn, tố giác những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tuyệt đối không cho người từ vùng có dịch vào nhà nếu như người đó chưa đến cơ sở y tế địa phương để khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm. Coi đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi người hãy tự hình thành cho mình thói quen lành mạnh như tập thể dục tại nhà; hạn chế tối đa việc giao tiếp, tụ tập đông người hay đi ra đường khi không thực sự cần thiết; thường xuyên làm vệ sinh thông thoáng nơi ở và nơi làm việc.