Bí thư TX Bến Cát Bùi Minh Thạnh: Địa phương luôn sát cánh cùng doanh nghiệp phát triển

Ngày 6/10, ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy Bến Cát (Bình Dương) đã tiếp ông Alexander Nowakowski, Bí thư thứ 3 phụ trách kinh tế Đại sứ quán Ba Lan cùng lãnh đạo Công ty ILD Coffee (Ba Lan) đến trao đổi hợp tác, đầu tư tại địa phương này.

Tại buổi làm việc, ông Alexander Nowakowski cho biết, Công ty ILD Coffee chuyên sản xuất cà phê lạnh của Ba Lan dự kiến xây dựng nhà máy tại KCN Quốc tế Protrade (TX.Bến Cát, Bình Dương) với tổng số vốn đầu tư trên 800 triệu đô la Mỹ.

Hiện Công ty ILD Coffee đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tên gọi: Công ty TNHH ILD Coffee Việt Nam có địa chỉ tại đường số 11, KCN Quốc tế Protrade (TX.Bến Cát).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH ILD Coffee Việt Nam mong muốn lãnh đạo TX.Bến Cát quan tâm, thúc đẩy quá trình bàn giao mặt bằng, thi công hạ tầng cung cấp điện để có thể khởi công xây dựng nhà máy vào đầu năm 2023.

Ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy Bến Cát khẳng định, địa phương luôn lắng nghe, chia sẻ, sát cánh để cùng doanh nghiệp phát triển. Trên tinh thần đó, Bến Cát sẽ làm việc với Ban quản lý KCN Quốc tế Protrade, Sở Công thương Bình Dương và Điện lực Miền Nam để thúc đẩy nhanh xây dựng hệ thống cung cấp điện cho nhà máy. Theo dự kiến việc xây dựng hệ thống cung cấp điện cho nhà máy và bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng nhà máy vào đầu năm 2023.

“Khoảng đầu năm 2023 thị xã Bến Cát sẽ nâng cấp lên thành phố với những chiến lược phát triển, đáp ứng xu hướng mới. Địa phương có nguồn nhân lực dồi dào, an ninh trật tự được đảm bảo… cùng với sự hỗ trợ hết mình của ngành chức năng, việc doanh nghiệp đến đầu tư là đúng thời điểm”, Bí thư Thị ủy Bến Cát nhấn mạnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của TX.Bến Cát đạt 129.786 tỉ đồng, tăng 24,58% so với cùng kỳ. Thu hút 562 dự án, tăng 2,73% so với cùng kỳ; phát triển 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 1,66 lần so với kế hoạch đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 47.700 tỉ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ.