Bí thư Trung ương Đoàn thăm sinh viên tình nguyện tại Đồng Tháp

Cùng thăm sinh viên tình nguyện có ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; anh Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp.

Anh Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi, động viên các bạn sinh viên tình nguyện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện đạt các mục tiêu của Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình thắp sáng đường quê đèn năng lượng mặt trời tại xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Công trình Thắp sáng đường giao thông nông thôn dài 2km, kinh phí 150 triệu đồng. Công trình góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Qua đó, góp phần tạo thuận tiện cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) tham gia chiến dịch tại xã Mỹ An Hưng A từ ngày 15/7 - 2/8. Đến nay, các chiến sĩ thực hiện nhiều công trình, phần việc như: Dọn vệ sinh, phát quang và trồng hơn 500 cây xanh, hoa trên các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; công trình bích họa Tự hào một dải non sông tại Nhà bia Liệt sĩ; công trình cải tạo sân chơi thiếu nhi tại Trường Tiểu học Mỹ An Hưng A. Cùng với đó, trao tặng 10 bộ máy vi tính cho UBND xã; tặng 30 phần quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách...