Bí thư Trung ương Đoàn thăm, động viên đội hình Tiếp sức mùa thi tại Hà Nội

TPO - Sáng 27/6, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, động viên tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức mùa thi” Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại một số điểm thi ở Hà Nội.

Đi cùng đoàn công tác có ông Trần Văn Đạt - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; anh Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tiến Hưng – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội; MC Trần Khánh Vy - đại sứ chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2024.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và điểm thi Trường THCS Yên Hoà (quận Cầu Giấy).

Đến các điểm thi, anh Nguyễn Tường Lâm đã thăm hỏi, lắng nghe chia sẻ của các đội tình nguyện về quá trình chuẩn bị, tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử.

Anh Lâm bày tỏ mong muốn các bạn tình nguyện viên khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đồng hành, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh có một mùa thi an toàn, hiệu quả và thành công.

Tại mỗi điểm trường, đoàn công tác đã tặng quà cho các đội hình tình nguyện, gồm các nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác tình nguyện và tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng/điểm thi.

Điểm thi Trường THPT Mỹ Đình có 750 thí sinh với 32 phòng thi. Tại khu vực này có 90 tình nguyện viên, là các bạn đến từ Trường THPT Mỹ Đình, Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội và Trường Đại học Quốc tế, ĐHQGHN.

Trước kỳ thi, các tình nguyện viên tham gia hướng dẫn viết hồ sơ, dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực trường, phòng thi. Trong kỳ thi, các tình nguyện viên được thành lập thành 3 đội hình. Trong đó, đội hình 1 (30 tình nguyện viên) tổ chức đưa đón các thí sinh khó khăn về nhu cầu đi lại.

Đội hình 2 (30 tình nguyện viên) cấp phát nước suối, suất ăn sáng, viết miễn phí cho các thí sinh. Đội hình 3 (30 tình nguyện viên) cùng với Đoàn Thanh niên Công an Thành phố tổ chức phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Sau kỳ thi, các tình nguyện viên sẽ cùng dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực trường và phòng thi.

Được biết, quận Nam Từ Liêm là đơn vị có số lượng điểm thi nhiều thứ 2 trên địa bàn TP Hà Nội gồm 7 điểm thi với 4.425 thí sinh đăng ký thi. Ngay từ đầu năm học, Đoàn trường đã khảo sát nhu cầu các em học sinh khối 12 và các đơn vị có liên quan để hỗ trợ và thành lập nhóm liên lạc thông qua ứng dụng Zalo nhằm mục đích hỗ trợ các em học sinh khó khăn. Thành lập đội hình gia sư tình nguyện trẻ ôn thi, hướng dẫn cách thức cho các em luyện thi, nhằm trang bị cho các em những kiến thức tốt hơn trong kỳ thi.

Còn tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa có 672 thí sinh dự thi với 30 phòng thi. Tại điểm thi này có 300 tình nguyện viên là sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội và Trường Đại học Thủ đô, chia thành 3 đội hình đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau.

Quận Cầu Giấy là đơn vị có số lượng điểm thi nhiều nhất trên địa bàn TP Hà Nội gồm 12 điểm thi với 8.075 thí sinh đăng ký thi. Từ sớm, đội hình tình nguyện đã phối hợp với nhà trường lập danh sách thông tin, cùng số điện thoại của thí sinh và phụ huynh, để hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp như thí sinh ngủ quên, đi nhầm điểm thi… Cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ thí sinh ôn thi hiệu quả.

Bạn Bùi Thị Thơ, đội trưởng đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi Trường Đại học Thủ đô tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà hào hứng cho biết, đây là lần đầu tiên tham gia hoạt động tiếp sức, hỗ trợ thí sinh đi thi cảm giác rất hồi hộp, phấn chấn. Nhà ở quận Hà Đông, Thơ thức dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị các thứ và có mặt tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà từ 5h30 sáng.

"Tất cả thành viên của đội đều có mặt ở đây từ 5h30 phút để chuẩn bị mọi thứ tươm tất, với không khí vui tươi nhất để đón thí sinh và người thí sinh đi thi. Chúng tôi luôn nở tươi nụ cười với mong muốn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho sĩ tử bước vào phòng thi", bạn Bùi Thị Thơ nói.