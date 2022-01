Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'TPHCM không để sót một ai không có Tết'

TPO - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Tết Nguyên đán năm nay, theo thống nhất của lãnh đạo TPHCM là Tết tri ân. TPHCM sẽ cảm ơn bằng tấm lòng biết ơn, không để sót một ai không có Tết.

Ngày 20/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến lãnh đạo TPHCM gặp gỡ lãnh đạo 312 xã, phường, thị trấn năm 2022.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu TP Thủ Đức có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Tại điểm cầu đặt ở các quận, huyện có Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải.

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các đơn vị phải dự kiến những tình huống xấu để chủ động thích ứng kịp thời với dịch COVID-19. Ông yêu cầu từng cấp, từng ngành, nhất là ngành y tế, công an, quân đội, các lực lượng chức năng có kế hoạch và phân công trách nhiệm, bố trí các ca trực trước, trong và sau Tết, đảm bảo duy trì đường dây nóng không để đứt gãy và xử lý thông tin kịp thời.

Đặc biệt, tại thành phố và các cấp cơ sở cần chuẩn bị các lực lượng cơ động, trong đó có cơ động về an ninh trật tự và y tế để sẵn sàng xử lý mọi tình huống khi có yêu cầu, không để bị động bất ngờ.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, TPHCM đã có hơn nửa triệu người mắc COVID-19, hơn 20.000 người không qua khỏi. Đối với lực lượng chức năng, nhiều người mắc bệnh và nhiều trường hợp ngã xuống ngay trên tuyến đầu. Gần 7.000 cán bộ cấp cơ sở mắc COVID-19, trong đó 44 trường hợp không qua khỏi.

“Năm 2021 đã dần lùi xa nhưng hậu quả đau thương, sự mất mát, về tình người, về niềm tin, về những trách nhiệm,… tất cả đặt sứ mệnh lên vai của chúng ta, của các cấp, các ngành. Chúng ta sẽ huy động cùng xã hội chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực quyết tâm tối đa để hành động quyết liệt đem lại hiệu quả cao nhất trong năm 2022” - ông Nên nhấn mạnh.

"Trong sâu thẳm của chúng ta, phải biến những mất mát, khó khăn, thiệt hại do COVID-19 trong thời gian qua, thành quyết tâm, thành hành động quyết liệt để đáp lại, bù đắp lại những phần mất mát đó" - Bí thư Nguyễn Văn Nên.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết, ngoài Tết tri ân, TPHCM và các cấp cơ sở phải bảo vệ sự bình an cho mọi người để người dân được yên vui. Để thực hiện điều mong muốn có được những ngày Tết bình an, ông lưu ý các đơn vị cần có kế hoạch chặt chẽ, chu đáo, cụ thể trên từng địa bàn để làm thế nào người dân được vui Tết an toàn; bảo vệ cho được người dân đón Tết trước dịch bệnh.

“Với những bà con sinh sống làm việc tại thành phố, khi có nhu cầu về quê ăn Tết cần tạo điều kiện thuận lợi, thoải mái nhất cho bà con. Những trường hợp ở lại thành phố cũng phải chăm lo chu đáo, để mọi người, mọi nhà có được niềm vui tương đối trọn vẹn trong 3 ngày Tết” – ông Nên lưu ý.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo 312 xã, phường, thị trấn, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Linh Trung, TP Thủ Đức chia sẻ, trong công tác phòng chống dịch, cấp cơ sở đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: mô hình tổ tự quản bảo vệ vùng xanh, tự quản về công tác bảo vệ sức khoẻ cộng đồng; đội hình phun khử khuẩn và tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Mô hình "Nhường phần hỗ trợ, san sẻ yêu thương" đã vận động nhân dân cùng chính quyền chăm lo cho các hộ khó khăn hơn đạt hiệu quả cao.

“Chúng tôi xin hứa quyết tâm với lãnh đạo thành phố là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” – ông Bình nhấn mạnh.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo cho biết, thời gian qua, quận 6 đã xây dựng, triển khai nhanh chóng các nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Riêng công tác an sinh xã hội, quận 6 thực hiện theo quan điểm: An sinh xã hội đã được thực hiện tốt trong thời gian dịch bệnh diễn ra thì sau dịch bệnh càng phải tập trung hơn, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán sắp tới.

Quận 6 đã chăm lo hơn 20.000 trường hợp được đón Tết sum vầy, đầm ấm với kinh phí trên 14 tỷ đồng, không để trường hợp nào thiếu thốn mà không được quan tâm, đặc biệt những trường hợp ảnh hưởng do dịch COVID-19.