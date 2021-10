Bí mật sau những bức tranh trong phiên đấu giá trực tuyến 'vì trẻ em trong đại dịch COVID'

TPO - Giữa sóng to, gió lớn tàu cá cùng 9 ngư dân bị hỏng máy và trôi dạt vào bãi đá ngầm, thân tàu bị hư hỏng, có nguy cơ vỡ. Rất may, tất cả các ngư dân được ứng cứu kịp thời giữa sóng to gió lớn.