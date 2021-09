Bị lừa tiền tỷ vì tin lời bạn trai ngoại quốc đầu tư vàng ảo

TPO - TIN NÓNG ngày 24/9: Tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê và một số cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ; Người dân tố bị hành hung do không chấp nhận mức giá đền bù của dự án điện gió; Nhóm thanh niên xịt hơi cay vào mặt nữ sinh khiến nạn nhân phải đi cấp cứu;...

TPO - Bộ Công an vừa quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (C03), Công an TP Hà Nội và 3 cán bộ công an khác sau khi những vị này bị Cơ quan điều tra bắt tạm giam.