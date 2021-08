Bị chỉ tay vào mặt, trọng tài dùng ‘thiết đầu công’ hạ gục cầu thủ

TPO - Sau gần 1 ngày bỏ trốn, công an đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi đến chết rồi bỏ trốn ở Nghệ An. Tại cơ quan công an, bước đầu hung thủ đã khai nhận hành vi phạm tội và động cơ gây án.