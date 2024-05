Buông lời xúc phạm trọng tài, Văn Thanh bị treo giò 3 trận

TPO - Trong trận đấu giữa Công An Hà Nội và Quảng Nam tại vòng 17 V League 2023/24, hậu vệ Vũ Văn Thanh có hành vi xúc phạm trọng tài và đã phải nhận tấm thẻ đỏ.

Tình huống hậu vệ Văn Thanh xúc phạm trọng tài diễn ra ở phút 64. Cầu thủ của Công An Hà Nội phạm lỗi với Xuân Tú nhằm ngăn chặn một pha phản công nhanh của Quảng Nam. Trọng tài Lê Vũ Linh đã thổi phạt Văn Thanh vì lỗi kéo áo. Không đồng tình với quyết định của ông Vũ Linh, Văn Thanh đã phản ứng dữ dội và buông những lời lẽ xúc phạm đối với trọng tài Vũ Linh. Chính điều này khiến ông Lê Vũ Linh rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Văn Thanh.

Chỉ còn chơi với 10 người, Công An Hà Nội không thể đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà Quảng Nam và phải nhận thất bại 0-2. Kết quả đáng thất vọng này khiến đoàn quân của HLV Kiatisuk rơi xuống vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 10 điểm.

Ngày 10/5, Ban kỷ luật VFF đã ban hành Quyết định kỷ luật đối với hành vi của hậu vệ Vũ Văn Thanh. Theo đó, hậu vệ của Công An Hà Nội bị xử phạt 10.000.000 đồng và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp tại V-League do có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài. Như vậy, cầu thủ người Hải Dương sẽ vắng mặt ở các trận đấu giữa Công An Hà Nội với Khánh Hòa, Bình Dương và TP.HCM.

Đây sẽ là tổn thất rất lớn dành cho nhà đương kim vô địch V League bởi Văn Thanh là trụ cột của đội bóng. Cựu cầu thủ HAGL nhanh chóng có được suất đá chính kể từ khi gia nhập Công An Hà Nội vào năm 2023. Văn Thanh đã thi đấu 17 trận ở mùa này và ghi được 2 bàn thắng.

Ngoài án phạt dành cho Văn Thanh, VFF còn đưa ra án phạt 5.000.000 đồng đối với CLB Thép Xanh Nam Định do vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp trong trận đấu giữa hai CLB Thép Xanh Nam Định và Becamex Bình Dương. HLV Popov của CLB Đông Á Thanh Hóa bị phạt 10.000.000 đồng do không tham dự họp báo sau trận đấu. Trong khi đó, CLB Hải Phòng bị phạt 2.000.000 đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Khánh Hòa và CLB Hải Phòng.