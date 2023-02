Bên trong căn penthouse của HLV Park Hang Seo tại Việt Nam

TPO - Tham gia show truyền hình “Master in the house”, HLV Park Hang Seo chia sẻ ngày cuối của ông tại Việt Nam trước khi trở về Hàn Quốc. Đây là quãng thời gian ông vừa kết thúc hợp đồng với bóng đá Việt Nam.

24 giờ trước khi rời Việt Nam quay trở lại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo dành thời gian tham gia chương trình Master in the house cùng dàn nghệ sĩ gồm Doyoung (NCT), BamBam, Yang Se Hyung, Kim Dong Hyun và Eun Ji Won (SECHSKIES).

Trong tập phát sóng ngày 27/2, các thành viên tới thăm căn hộ riêng của ông Park nằm trên tòa chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Căn hộ của vợ chồng ông trang trí đơn giản, đồ trang trí chủ yếu là những món quà lưu niệm, những kỷ vật đáng nhớ trong suốt hơn 5 năm sống và làm việc tại Việt Nam.

Phòng khách cũng là khu vực trưng bày của HLV Park Hang Seo. Ông khoe nhiều huy chương, huân chương danh giá mà nhà nước Việt Nam trao tặng, HLV Park cũng là người nước ngoài đầu tiên được trao Huân chương Lao động hạng nhì ở khía cạnh thể thao bóng đá.

HLV Park Hang Seo sau đó dẫn dàn nghệ sĩ đi tham quan hồ Hoàn Kiếm, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên vì độ nhận diện cao của ông. Suốt quãng đường, ông được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh, bắt tay.

Để chiêu đãi các nghệ sĩ Master in the house, ông Park mời họ đến nhà hàng trên cao ngắm thành phố và thưởng thức ẩm thực đa dạng như bún chả, bánh xèo, chả cá Lã Vọng, phở gà… Bài nhạc Bo xì bo của ca sĩ Hoàng Thùy Linh được sử dụng trong cảnh những món đồ ăn Việt phục vụ dàn nghệ sĩ.

Cách đây 5 năm, ê-kíp chương trình thực tế Master in the house cùng Lee Sang Yoon, Yang Se Hyung và Yook Sung Jae từng đến Việt Nam để tìm hiểu cuộc sống, công việc của HLV Park Hang Seo tại đất nước hình chữ S. Đây là thời gian ông Park mới đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam được một năm và dẫn dắt các học trò giành Á quân tại giải U23 châu Á 2018.

Master in the house (Quản gia) do SBS sản xuất, lên sóng từ cuối năm 2017. Các thành viên chương trình sẽ đến thăm nhà người nổi tiếng để tìm hiểu cuộc sống của họ.