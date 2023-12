Bến Tre công bố 6 mỏ cát đấu giá quyền khai thác năm 2024

TPO - Ngày 23/12, thông tin từ UBND tỉnh Bến Tre cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024.

Theo đó, toàn tỉnh Bến Tre có 6 khu vực mỏ cát lòng sông nằm trong quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó 3 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng, 3 khu vực mỏ trên sông Ba Lai chưa có kết quả thăm dò.

Cụ thể, 3 mỏ có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng gồm: Mỏ Quới Sơn (sông Tiền, huyện Châu Thành); Mỏ An Đức - An Hòa Tây; Mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây (sông Hàm Luông, huyện Ba Tri). 3 mỏ chưa có kết quả thăm dò gồm: Khu vực sông Ba Lai, xã Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm); xã Long Hòa (huyện Bình Đại); khu vực sông Ba Lai xã Phong Nẫm, xã Châu Hòa, (huyện Giồng Trôm); xã Châu Hưng, xã Thới Lai (huyện Bình Đại); khu vực sông Ba Lai xã Châu Hòa, xã Châu Bình (huyện Giồng Trôm); xã Tân Mỹ, (huyện Ba Tri) và các xã Thới Lai, xã Lộc Thuận, xã Phú Long (huyện Bình Đại).

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TN&MT rà soát quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của từng mỏ theo quy định, đồng thời xác định giá khởi điểm, bước giá thông qua Ban Chỉ đạo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.