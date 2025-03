Bền Đam Mê từ khát khao ứng dụng công nghệ cống hiến cho cộng đồng

TPO - Nhiều câu chuyện thú vị trên hành trình chinh phục đam mê đã được những gương tiêu biểu chia sẻ tại Lễ trao Giải thưởng “Bền Đam Mê”, do Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (T.Ư Đoàn), phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Báo Tiền Phong và Nhãn hàng Number One (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) tổ chức.

Giải thưởng "Bền Đam Mê" do Nhãn hàng Number One (Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát) tài trợ và đồng hành thực hiện, nhằm vinh danh, tiếp sức cho các tài năng trẻ có nhiều hoài bão, có ý chí vượt khó, kiên trì theo đuổi đam mê trong các lĩnh vực then chốt, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Bền bỉ đam mê, vươn lên mỗi ngày

Giao lưu tại chương trình có TS. Nguyễn Văn Sơn - Giảng viên khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2024.

TS. Sơn là chủ nhiệm dự án “Mở rộng khả năng tiếp cận AI thông qua các kỹ thuật lấy dữ liệu làm trung tâm và nền tảng phát triển giải pháp AI,” hướng đến xây dựng nền tảng giúp người dùng ít kinh nghiệm công nghệ vẫn có thể triển khai mô hình AI.

TS. Sơn cho biết, mục tiêu của anh là mở rộng khả năng tiếp cận AI đến với mọi người, đặc biệt là những người yếu thế, ít có khả năng tiếp cận AI.

Anh cho rằng, nghiên cứu khoa học là con đường đầy gian nan, vì thế cần bền bỉ làm việc với sức trẻ đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ, và sự đồng hành tiếp sức của mọi người.

Còn TS. Lương Văn Thiện - Giảng viên Trường Công nghệ, ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay, Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2022 là người dẫn dắt dự án “ClinLM,” ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hỗ trợ bác sĩ trong quyết định điều trị bệnh tim mạch và tuyến giáp. Dự án phối hợp cùng Bệnh viện K, tập trung phát triển trợ lý AI trên thiết bị di động, giúp cá nhân hóa quy trình chẩn đoán và điều trị, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ và sinh viên y khoa.

“Dự án của tôi xuất phát từ việc muốn chia sẻ bớt áp lực, vất vả cho đội ngũ bác sĩ. Ứng dụng sẽ giúp bác sĩ đưa ra phác đồ, quyết định điều trị phù hợp, những xét nghiệm cần làm, tạo ra báo cáo tự động hoặc tra cứu nghiên cứu cập nhật liên tục”, anh Thiện cho biết.

“Bản thân luôn có niềm tin nghiên cứu gắn liền với thực tế, thực trạng của cuộc sống, tôi luôn giữ cho mình động lực, khát khao, ứng dụng công nghệ giúp giải quyết vấn đề cuộc sống đặt ra”, anh Thiện chia sẻ.

TS. Ngô Ngọc Hải - Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu hệ Gen, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2023 là người chủ trì dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hệ sinh thái và đa dạng nguồn gen các loài bò sát quý hiếm tại ven biển, hải đảo phía Bắc”.

Dự án tập trung khảo sát thành phần loài, quan hệ di truyền, đánh giá hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp bảo tồn trước thách thức biến đổi khí hậu, nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học bền vững.

Anh Hải chia sẻ, để theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học đầy gian nan, điều quan trọng đầu tiên là phải yêu lĩnh vực nghiên cứu của mình với niềm đam mê bền bỉ vượt qua mọi thách thức. Anh luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và tự đặt ra các thách thức cho bản thân để tạo sức ép, động lực vươn lên mỗi ngày.

Động lực duy trì đam mê

Cùng giao lưu tại chương trình, TS. Phạm Huy Hiệu - giảng viên tại Đại học VinUni và chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois, từng đạt Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2023, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 cho biết, khoa học là hành trình dài liên tục, không có điểm cuối; khoa học chỉ có ý nghĩa thực sự khi ứng dụng nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Khoa học là hành trình liên tục của sự kiên trì, đam mê khám phá giá trị, tri thức mới.

“Khi chúng tôi tìm ra những bài toán thực sự có tác động, có ý nghĩa thì những ý nghĩa đó chính là động lực duy trì đam mê nghiên cứu, sáng tạo”, TS. Hiệu nói.

“Cô gái vàng” điền kinh Nguyễn Thị Oanh cho biết, những bước chạy đầu tiên trên đường làng vào kỳ nghỉ hè của cô chỉ với mục đích duy nhất là rèn luyện sức khoẻ. Niềm yêu thích điền kinh của cô lớn dần theo những giải chạy ở cấp trường, địa phương và theo niềm khát khao chiến thắng, đến với những đường chạy tầm cỡ quốc gia, khu vực.

Trên hành trình gắn bó với điền kinh, cô đã vượt qua nhiều khó khăn, chấn thương, nhất là “chiến thắng” bệnh viêm cầu thận. Theo vận động viên Nguyễn Thị Oanh, bản thân sẽ rất khó vượt qua những thời điểm vô cùng khó khăn, nếu không có sự quan tâm, cổ vũ từ gia đình, bạn bè, thầy cô và mọi người.

"Chính tình yêu, sự cổ vũ đó là động lực rất lớn, tiếp thêm sức mạnh để tôi quay lại với đường đua, với các giải đấu và hạnh phúc nhận những tấm huy chương, được hát vang quốc ca thân yêu của Tổ quốc. Tôi luôn rất biết ơn, trân trọng vì những điều này. Tôi cũng nghĩ rằng, sự ủng hộ, cổ vũ này cũng là sự cổ vũ to lớn để các vận động viên, những người trẻ khác duy trì đam mê và cống hiến.

Ca sĩ Hà MyO chia sẻ, những ngày đầu đến với nghệ thuật Xẩm và kết hợp Xẩm với âm nhạc hiện đại đã gặp không ít gập ghềnh, thách thức, thậm chí cả những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì nỗ lực, Hà MyO đã nhận được sự công nhận từ công chúng khán giả và đến nay đã đạt một số giải thưởng, trong đó có giải thưởng Bền Đam Mê. Với dự án kinh doanh tại tỉnh Điện Biên, Nguyễn Mỹ Linh đóng góp quan trọng cho việc phát triển đặc sản trà Shan tuyết cổ thụ, mang lại sản phẩm nông nghiệp giá trị cao và đồng hành cùng đồng bào người Mông nâng cao thu nhập. Chị Linh cho biết, được sinh ra và lớn lên ở miền đất Tủa Chùa (Điện Biên) với những cây chè Shan tuyết cổ thụ; được truyền cảm hứng làm chè từ bố, đã thôi thúc cô cố gắng quảng bá, đưa sản phẩm chè Tủa Chùa ra khắp thị trường trong nước, quốc tế.

Tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng

Tại chương trình, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Ủy ban quản trị, đảm bảo hoạt động và danh tiếng Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, bày tỏ ấn tượng với những câu chuyện chia sẻ truyền cảm hứng của các tài năng trẻ.

“Khi nghe các bạn chia sẻ, tôi thực sự cảm thấy ân hận vì thời tuổi trẻ của tôi đã để lãng phí nhiều thời gian, còn các bạn trẻ hôm nay đã sử dụng thời gian của mình thật ý nghĩa, đã nỗ lực miệt mài học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất cống hiến cho đơn vị, cộng đồng, Tổ quốc”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, việc đồng hành, tổ chức giải thưởng Bền đam mê không chỉ tôn vinh, vinh danh các bạn trẻ tài năng, cống hiến mà còn lan toả toàn xã hội về thông điệp sống có ý nghĩa, không lãng phí thời gian của mình. Bởi việc đánh mất thời gian là một sự lãng phí đáng tiếc không thể lấy lại được.

Ông Hưng cho biết, những năm tiếp theo, Nhãn hàng Number One (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) sẽ tiếp tục đồng hành tổ chức Giải thưởng Bền Đam Mê để lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Giao lưu với các gương mặt trẻ và nhà tài trợ tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cho biết, hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta đang sống trong không khí kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cách đây 2 ngày, T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024, vinh dự nhận được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam được thành lập từ tháng 9/1993. Theo thông lệ Thủ tướng Chính phủ các thời kỳ là Chủ tịch danh dự của Quỹ; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ là Chủ tịch Quỹ và Báo Tiền Phong được giao làm giám đốc điều hành Quỹ.

“Quỹ được xây dựng với mục tiêu rất cao cả phát hiện, bồi đắp, tôn vinh các gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Chúng tôi cho rằng đó là sứ mệnh rất cao cả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có nhiệm vụ quan trọng của Báo Tiền Phong khi được giao thường trực Quỹ này”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ ấn tượng khi có nhiều bạn trẻ tiêu biểu, tinh hoa của đất nước đang có mặt tại buổi trao giải thưởng ngày hôm nay.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cho biết, qua nhiều lần bình xét hồ sơ các tài năng trẻ cho thấy các bạn bên cạnh niềm đam mê, ý chí, khát vọng của mình cần có sự đồng hành tiếp sức để các bạn tiếp tục phát triển trên chặng đường tiếp theo. “Nếu có đồng hành hỗ trợ thì con đường đến thành công của tài năng trẻ và giữ được thành công sẽ thuận lợi hơn”, ông Sưởng nói.