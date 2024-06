Ben Affleck quát paparazzi

TPO - Sau nhiều ngày bị theo đuôi, Ben Affleck cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi và to tiếng với paparazzi bên ngoài nhà tân hôn ở Los Angeles.

Là hai ngôi sao hàng đầu ở Hollywood, Ben Affleck và Jennifer Lopez luôn thu hút giới truyền thông. Tần suất xuất hiện trên mặt báo của đôi vợ chồng nổi tiếng đặc biệt dày đặc khi tin đồn ly hôn rộ lên vào tháng 5. Mọi động thái của họ đều trở thành chủ đề nóng trên các trang tin giải trí.

Sau thời gian chọn cách ngó lơ, tài tử Air cuối cùng không thể chịu đựng thêm và đã giáp mặt trực tiếp với cánh săn ảnh.

Theo TMZ, Ben đã nổi giận với paparazzi trong lúc lái xe rời khỏi ngôi nhà tân hôn trị giá 60 triệu USD của anh với Jennifer Lopez ở Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ) vào tối 23/6.

Trong đoạn video do TMZ tung ra ngày 24/6, nam diễn viên sinh năm 1972 đang lái xe đột ngột dừng lại bên đường. Anh bước xuống xe và tiến đến gần một nhiếp ảnh gia đứng ở góc cua sau đuôi ôtô.

“Nghe này anh bạn, anh sẽ khiến tôi gặp tai nạn. Đừng nháy đèn khi tôi đang lái xe trên đường. Đừng làm thế. Thật nguy hiểm. Anh thậm chí còn không biết đó có phải là tôi không. Anh có thể gây tai nạn”, ngôi sao Argo chất vấn người đàn ông.

Trút hết những gì cần nói, Ben tính quay lại xe thì thấy một người khác ở bên kia đường giơ máy ảnh lên chụp. Ben một lần nữa lặp lại lời vừa nói: “Dừng lại đi anh bạn. Việc các anh đang làm thật nguy hiểm. Các bạn hiểu không? Tôi không thể nhìn thấy gì. Các bạn sẽ khiến ai đó bị thương khi làm điều này. Chúa ơi, con gái tôi sắp xuống đây. Nếu các bạn chiếu đèn vào con bé, các bạn sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm. Các bạn có hiểu điều đó không?”.

TMZ đánh giá phản ứng của Ben là hợp lý. Mở đầu video có thể thấy đèn flash máy ảnh nhấp nháy liên tục giữa trời đêm trong lúc ô tô từ phía xa tiến đến.

Trước đó, khi xuất hiện trên Hart to Heart của đài Peacock (Mỹ) vào ngày 20/6, Ben Affleck cho biết không thích bị chú ý nhiều. Anh giải thích lý do luôn có gương mặt khó ở trong các bức ảnh do báo chí đăng tải là vì tính cách hướng nội, không thoải mái mỗi lần bị paparazzi chụp ảnh, càng khó chịu hơn nếu họ làm phiền các con anh.

Ben Affleck và Jennifer Lopez đang muốn bán nhà tân hôn. Theo TMZ, họ cố bán nhà với giá 65 triệu USD. Nhiều người xem đây là một trong những dấu hiệu cho thấy họ sắp ly hôn. Tuy nhiên, nguồn tin riêng của People tiết lộ Bennifer quyết định bán nhà vì vị trí bất tiện.

“Ben chưa bao giờ thích ngôi nhà. Nó ở quá xa những đứa con của anh ấy”, nguồn tin nói.

Người trong cuộc cũng cho biết Jennifer cho rằng bất động sản quá lớn đối với cô ấy.

Trong khi Ben gặp rắc rối với cánh săn ảnh, vợ anh đang tận hưởng kỳ nghỉ ở châu Âu. Sau vài ngày thư giãn trên du thuyền ở Italy, cô bay sang Pháp tham dự sự kiện thời trang. Ngày 24/6, Jennifer Lopez đã xuất hiện tại buổi trình diễn Thu/Đông 2024-2025 của Christian Dior Haute Couture trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris.