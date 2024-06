Jennifer Lopez từ bỏ cứu vãn hôn nhân với Ben Affleck

TPO - Jennifer Lopez được cho là đã chịu đựng đủ và không thể làm gì hơn nữa để cứu vãn cuộc hôn nhân với Ben Affleck. Cặp vợ chồng đang sống ly thân.

Ngày 15/6, Ben Affleck và Jennifer Lopez được nhìn thấy đến căn nhà ở khu dân cư Brentwood (Los Angeles, Mỹ) mà nam diễn viên sinh năm 1972 thuê để sống riêng. Đáng nói, họ không đi cùng nhau mà mỗi người một xe, xuất phát vào những thời điểm khác nhau, dù trước đó cả hai đều có mặt tại biệt thự trị giá 60 triệu USD ở khu Bel Air.

Sau khoảng một giờ ở trong nhà, Jennifer rời đi trên một chiếc xe khác. Ben được phát hiện ra ngoài nhận đồ từ người giao hàng rồi trở lại căn nhà thuê.

Đây là tình trạng thường thấy của cặp vợ chồng đình đám trong những tuần qua. Đa phần thời gian họ được thấy lộ diện riêng lẻ, nếu đi chung cũng không thân mật như trước, thay vào đó luôn giữ khoảng cách và giữ biểu cảm nặng nề, gượng gạo.

Trước đó, vào ngày 14/6, Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ Jennifer Lopez đã kết thúc việc cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân với ngôi sao thắng giải Oscar.

“Jenny đã chịu đựng đủ rồi. Cô ấy thực sự đã cố gắng nhưng không thể làm được gì hơn. Mọi chuyện không khá hơn chút nào, ngược lại còn tệ hơn”, nguồn tin nói.

Theo người trong cuộc, nguyên nhân chính cho quyết định từ bỏ của nữ ca sĩ sinh năm 1969 là vì chàng Người Dơi luôn tỏ ra gắt gỏng và tiêu cực. Jennifer Lopez cũng được cho là bị sốc trước những tin đồn tồi tệ nhắm vào mình. Cô tin rằng đang bị đối xử bất công.

“Nếu mọi người có thể nhìn thấy những gì cô ấy thực sự đã trải qua, họ sẽ dễ dàng hơn với cô ấy. Ben là một chàng trai tuyệt vời nhưng anh ấy cũng gắt gỏng và tiêu cực. Tôi nghĩ thế giới đã thấy điều đó qua những bức ảnh như khi họ tham dự lễ trao giải Grammy năm 2023 - anh ấy không cười suốt sự kiện. Nếu họ biết sự việc thực sự như thế nào, họ sẽ không tấn công cô ấy. Anh ấy hút thuốc lá, chửi bới và có vẻ rất cáu kỉnh. Anh ấy là đạo diễn kiêm diễn viên tuyệt vời, nhưng không có nhiều tiếng cười với anh ấy, các bạn biết không? Mặc dù vậy, anh ấy là một người cha tuyệt vời”, người thân cận nhấn mạnh.

Theo nguồn tin, Jennifer Lopez không quen với những phản ứng không tốt trên mạng nhưng sẽ vượt qua tất cả và bước tiếp, vì cô là người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ với khả năng phục hồi tốt.

Trong quãng thời gian hôn nhân trục trặc, Jennifer dựa dẫm vào những người bạn thân. Đó là nhà tạo mẫu Shawn Barton và huấn luyện viên thanh nhạc Stevie Mackey.

Có nhiều thông tin cho rằng Ben và Jennifer sẽ sớm tuyên bố ly hôn, còn dự định làm điều đó vào thứ sáu (thông lệ khi người nổi tiếng chia tay).

“Tôi nghĩ họ muốn đợi cho đến khi tất cả bọn trẻ nghỉ học và hoàn thành kế hoạch học tập cũng như tất cả việc khác trước khi đưa ra thông báo quan trọng. Họ đặt bọn trẻ lên hàng đầu”, người trong cuộc giải thích.

Nguyên nhân Ben Affleck từ một người vui tính, từng mỉm cười với người hâm mộ và âu yếm Jennifer ở nơi công cộng, thành kẻ cáu gắt được cho là đến từ áp lực công việc.

Anh đang quay Accounting 2. Thời gian kéo dài, dồn hết tâm trí vào công việc cộng thêm có nhiều điều phải cân nhắc giữa con cái và nhân viên khiến nam diễn viên 52 tuổi không giữ được trạng thái tốt nhất.

Trong khi đó, Lopez đã sắp xếp lịch trình vào mùa hè này để dành cho bản thân một chút thời gian xem xét lại cuộc đời mình.

“Cô ấy đang sống một mình và không sống với Ben. Tôi nghĩ mọi người đều biết điều đó rồi. Vì vậy, đó là một thay đổi lớn đối với cô ấy và những đứa trẻ. Tất nhiên Jenny buồn. Cô ấy yêu Ben nhưng họ quá khác nhau. Không có sự cho và nhận, không có sự hòa hợp, họ đi trên những con đường riêng biệt. Cô ấy thực sự đã cố gắng hết sức để làm mọi thứ vận hành đúng hướng nhưng không thành công. Cô ấy đã đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực. Tôi nghĩ anh ấy cũng làm như vậy. Không có ai để đổ lỗi ở đây. Rất khó để hai ngôi sao lớn có thể duy trì cuộc hôn nhân, một người phải nhượng bộ và trong trường hợp này cả hai đều không nhượng bộ”, người bạn nhận định.

Mỹ nhân không tuổi được cho là đau lòng vì hôn nhân rơi vào đường cùng, nhưng cô không để bản thân đắm chìm vào nó. Thay vì thu mình, cô cố gắng tận dụng thời gian bằng cách tập thể dục và dành thời gian cho cặp song sinh Max và Emme, con riêng của cô và chồng cũ Marc Anthony, cũng như lên kế hoạch cho năm 2025.

Một trong những dự định của JLo là khôi phục chuyến lưu diễn vòng quanh Bắc Mỹ This Is Me... Live. Trước đó, vào cuối tháng 5, nữ diễn viên Atlas thông báo hủy chuyến lưu diễn vào hai tháng trước lịch trình dự kiến. Lý do đưa ra là Jennifer cần thời gian để nghỉ ngơi bên các con, gia đình và bạn bè thân thiết. Nhiều người tin rằng JLo muốn tạm gác công việc để cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ vực sụp đổ.

“Cô ấy rất hào hứng với việc đi lưu diễn vào năm tới khi cuộc sống cá nhân của cô ấy ổn định hơn và cô ấy có thể kết nối với người hâm mộ của mình”, nguồn tin nói.

Ngoài ra, xem xét dự án phim mới cũng nằm trong kế hoạch năm 2025 của Jennifer.