Jennifer Lopez cứu vãn hôn nhân

TPO - Jennifer Lopez gây bất ngờ hủy chuyến lưu diễn trong nước dù tình hình bán vé đang khởi sắc. Các nguồn tin khẳng định nữ ca sĩ muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt giữa tin đồn rạn nứt với chồng.

Ngày 31/5, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin Jennifer Lopez hủy chuyến lưu diễn mùa hè vòng quanh Bắc Mỹ This Is Me… Live.

Đại diện Live Nation, đơn vị quảng bá cho chuyến lưu diễn, đưa ra lý do là nữ ca sĩ sinh năm 1969 cần thời gian để nghỉ ngơi bên các con, gia đình và bạn bè thân thiết. Công ty cũng cam kết hoàn tiền vé cho người hâm mộ.

Không lâu sau thông báo, nữ ca sĩ gửi cho người hâm mộ một thông điệp trên bản tin On The JLo.

“Tôi đau lòng và bị tàn phá vì đã làm các bạn thất vọng. Xin hãy hiểu rằng tôi sẽ không làm điều này nếu tôi không cảm thấy nó thực sự cần thiết. Tôi hứa bù đắp cho các bạn và chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn lần sau nhé”.

Nhiều đồn đoán được đưa ra sau khi Jennifer hủy bỏ chuyến lưu diễn. Một số cho rằng nguyên nhân đến từ thực tế bán vé ế ẩm. Những người khác lại nghiêng về khả năng người đẹp On The Floor muốn cứu vãn cuộc hôn nhân đang có nguy cơ tan vỡ với Ben Affleck.

Phía Jennifer Lopez không bình luận gì thêm, nhưng các nguồn tin thân cận khẳng định việc rút lui không phải do doanh thu bán vé kém, mà là lý do cá nhân.

Ban đầu, Jennifer không bán được nhiều vé. Tuy nhiên, theo nguồn tin, tình hình cải thiện theo thời gian. Mặc dù chưa đạt đến kỳ vọng là cháy vé, nhưng doanh số tăng dần đều. Tại thành phố Newark (New Jersey, Mỹ), 92% số ghế đã được lấp đầy. Ở Toronto (Canada) cũng bán hết 86% số ghế. Các nơi khác như Orlando, Miami, Rosemont và Anaheim (Mỹ) đều ghi nhận con số khả quan.

Nguồn tin của Daily Mail cho hay Jennifer Lopez rất buồn khi phải bỏ chuyến lưu diễn nhưng cần phải ở nhà vào thời điểm này. Bộ phim mới Atlas đạt thành tích tốt giúp người đẹp 6X yên tâm hơn trong việc đưa ra quyết định khó khăn.

Bất chấp bị chê bai, Atlas đứng đầu bảng xếp hạng xem nhiều tại 55 quốc gia và lọt vào Top 10 ở 93 quốc gia khác.

Trước đó, Us Weekly cho biết Jennifer bất hòa với chồng kém tuổi vì cô làm việc quá nhiều. Theo nguồn tin, Ben không đồng ý với lối sống của vợ và cảm thấy mệt mỏi về hôn nhân sau giai đoạn trăng mật.

Một nguồn tin khác nói thêm lịch trình công việc khác biệt cũng là một phần lý do rạn nứt: “Cả hai đều có nghề nghiệp đòi hỏi khắt khe và thường phải ở các thành phố khác nhau. Theo thời gian, Jennifer và Ben ngày càng khó giao tiếp hiệu quả. Những hiểu lầm nhỏ đã trở thành những cuộc tranh cãi nghiêm trọng”.

Trong khi đó, nguồn tin của People cho biết Jennifer căng thẳng trong hôn nhân do phong cách sống khác nhau.

Nguồn tin nhấn mạnh Ben luôn ấn tượng với sự chuyên nghiệp và thành công của vợ trong công việc, nhưng không có nghĩa anh phù hợp với cách sống của cô.

“Họ chỉ có những cách tiếp cận rất khác nhau khi thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Ben ghét mọi sự chú ý và điều đó khiến anh ấy rất khó chịu. Jennifer luôn có cách tiếp cận khác… Mặc dù anh ấy ngưỡng mộ điều đó ở cô ấy, nhưng điều đó không làm anh ấy hạnh phúc và gây căng thẳng trong cuộc sống của anh ấy, sau đó là cô ấy. Không nghi ngờ gì nữa, phong cách khác nhau của họ xung đột”, nguồn tin nói.

Một người trong ngành âm nhạc chia sẻ thêm: “Luôn có những xung đột về phong cách, cách họ giải quyết vấn đề và hành động của họ, nhưng không gì có thể ngăn cản tình yêu của họ trong nhiều năm qua. Đây là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời”.

Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của Jennifer Lopez ban đầu được đặt tên là This Is Me... Now, theo tên album mới nhất của cô, phát hành vào đầu năm, 20 năm sau album đình đám This Is Me... Then của cô. Theo Page Six, những bài hát trong album lấy cảm hứng từ chuyện tình tan - hợp với Ben. Người đẹp chia sẻ với AP album phòng thu thứ 9 là "phép màu" và "cơ hội thứ 2". Xếp hạng cao nhất của album là vị trí thứ 38 trên Billboard 200.

Vào tháng 4, Jennifer đổi tên chuyến lưu diễn thành This Is Me... Live và doanh thu bán vé tăng trưởng từ đây. Nếu không bị hủy, chuyến lưu diễn dự kiến bắt đầu vào ngày 26/6 ở Orlando, Florida (Mỹ) và kết thúc tại Houston (Texas, Mỹ) vào ngày 31/8.