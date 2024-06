Bạn trai nói về chuyện chia tay Taylor Swift

TPO - Sau thời gian dài im lặng khi bị Taylor Swift kể tội trong album “The Tortured Poets Department”, Joe Alwyn cuối cùng đã lên tiếng về chuyện chia tay siêu sao nhạc pop, đồng thời làm rõ một số hiểu lầm.

Trong lịch sử tình trường phong phú của Taylor Swift, Joe Alwyn có lẽ là người đàn ông được cô yêu sâu đậm nhất, đồng thời là nguồn cảm hứng sáng tác lớn nhất cho giọng ca sinh năm 1989 tính đến hiện tại.

Khi mối quan hệ bắt đầu từ năm 2017, Taylor nhấn chìm người hâm mộ trong mật ngọt tình yêu với loạt ca khúc như Lover, London Boy, Paper Rings… Cô cũng sẵn sàng rời bỏ quê hương để chuyển đến sống cùng bạn trai kém tuổi ở London, Anh, và trở nên kín tiếng hơn để chiều lòng chàng thơ. Fan thậm chí đã mong chờ vào một đám cưới thế kỷ.

Tuy nhiên, mơ mộng càng nhiều thì tỉnh giấc càng chua chát. Cặp đôi chia tay vào tháng 3/2023.

Dấu chấm hết cho chuyện tình đẹp 6 năm là album kể tội người yêu cũ, The Tortured Poets Department (tạm dịch là Hội thi sĩ đọa đày), ra mắt vào nửa cuối tháng 4. Hầu hết ca khúc trong sản phẩm âm nhạc mới nhất của Taylor được cho là viết về Joe Alwyn, có thể kể đến The Black Dog, So Long, London, Loml, I Can Do It With a Broken Heart…

Người hâm mộ tin rằng Taylor ám chỉ tình cũ ngoại tình, vô tâm, ngày càng lạnh nhạt và để mặc cô cô đơn ở xứ người. Người nghe cũng cảm nhận được sự giằng xé, đau đớn của Taylor khi phải nói lời chia tay với người mà cô yêu say đắm.

Cả lúc rộ tin chia tay và khi Taylor tung album mới, nam diễn viên Anh đều trở thành tâm điểm bàn luận, thậm chí bị chỉ trích, của thế giới. Tuy nhiên, Joe luôn giữ thái độ im lặng, xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục cuộc sống kín tiếng, thỉnh thoảng được phát hiện trên phim trường hoặc tham gia quảng bá phim.

Đến khi ồn ào lắng xuống, Joe Alwyn bất ngờ đào xới lại chuyện cũ bằng những chia sẻ trên tờ Sunday Times (Anh) vào ngày 15/6.

Trước câu hỏi đã nghe The Tortured Poets Department chưa, ngôi sao Billy Lynn không đi thẳng vào trọng tâm, thay vào đó chia sẻ: “Khi suy nghĩ về điều tôi định nói, tôi cân nhắc và mong rằng mọi người có thể cảm thông. Đây không phải là câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của bạn (phóng viên) mà chỉ là suy nghĩ về điều tôi muốn nói thôi. Tôi hy vọng mọi người có thể đồng cảm và hiểu được những khó khăn xảy ra khi kết thúc một mối quan hệ lâu dài, yêu thương và hoàn toàn nghiêm túc hơn 6 năm rưỡi”.

Anh thừa nhận kết thúc mối quan hệ với Taylor là việc khó khăn để định hướng, bởi nó không giống như người bình thường chia tay, mà có thể bùng phát thành chủ đề nóng thuộc phạm vi công cộng và bị thế giới soi mói. Theo Joe, sự thật bị báo chí, mạng xã hội mổ xẻ và làm biến dạng đến mức không thể nhận ra.

"Đến cuối cùng, luôn có một khoảng cách giữa những gì được biết và những gì được nói. Tôi đã thỏa hiệp với điều đó", anh nói.

Giải pháp của nam diễn viên trẻ là cố gắng sống trong thực tế và tránh xa mạng xã hội lắm thị phi. Anh cũng làm lơ những bình luận trực tuyến về cuộc sống cá nhân của anh, bao gồm ồn ào về Taylor Swift.

“Tôi cố gắng giảm âm lượng xuống. Tôi nghĩ rằng việc ngược đãi bất kỳ ai, dù là trực tiếp hay ẩn danh trên bàn phím, là điều đáng xấu hổ”, anh chỉ trích anti-fan.

Joe từ chối tiết lộ có giữ liên lạc với người yêu cũ nữa hay không, đồng thời cũng cho rằng không có lý do gì để giải thích vì sao hai người chia tay.

“Như mọi người đều biết, chúng tôi cùng nhau quyết định giữ kín những chi tiết riêng tư hơn về mối quan hệ của chúng tôi. Nó chưa bao giờ là thứ có thể thương mại hóa và tôi thấy không có lý do gì để thay đổi điều đó bây giờ. Hãy nhìn xem, tính đến nay cũng đã hơn một năm rồi và tôi cảm thấy may mắn khi được ở một vị trí thực sự tuyệt vời trong cuộc đời mình, cả về mặt chuyên môn lẫn cá nhân. Tôi cảm thấy thực sự tốt”, anh tuyên bố.

Tài tử Kinds of Kindness phủ nhận đã đến quán rượu The Black Dog ở Vauxhall Walk, London, Anh, như Taylor nhắc đến trong album phòng thu thứ 11.

Theo Page Six, album có bài hát tên là The Black Dog. Nội dung kể về việc nữ ca sĩ nhìn thấy người yêu cũ bước vào quán bar The Black Dog và những gì anh làm ở đó như “chọc thủng những lỗ hổng mới trong trái tim cô”. Chủ quán, Lily Bottomley, cũng ám chỉ tài tử sinh năm 1991 đã ăn tối tại đó.

Trước đó, vào tháng 2, nguồn tin riêng của Daily Mail cho biết Joe không có ý định lên tiếng về chuyện tình cũ với Taylor và nguyên nhân xuất phát từ sự tôn trọng dành cho nữ ca sĩ.

Theo người trong cuộc, Joe hy vọng album mới của Taylor không nhắm vào anh, mà chỉ ngẫm nghĩ về khoảng thời gian hai người bên nhau. Trong trường hợp Taylor thực sự công kích anh, Joe được cho là sẽ bị sốc vì anh chưa từng nói đến nó.

"Bất kể cô ấy có làm gì, anh ấy sẽ không phản hồi vì anh ấy đã loại mình ra khỏi câu chuyện của cô ấy và rất vui vì đã làm như vậy", nguồn tin nhấn mạnh.

Theo Page Six đưa tin vào tháng 4/2023, Taylor và Joe chia tay trong hòa bình, không có gì kịch tính hay ồn ào.