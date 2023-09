Bé gái ngạt nước trong hồ cảnh quan tại chung cư ở TPHCM đã tử vong

TPO - Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Nghệ An có mưa rất to. Mưa lớn đã gây sạt lở, chia cắt nhiều địa phương, khu vực thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đang bị cô lập.