Bắt tạm giam tài xế xe chở rác gây tai nạn làm một học sinh tử vong

TPO - Vượt xe khác không đảm bảo an toàn, tài xế xe chở rác đã gây tai nạn với xe máy làm 1 học sinh tiểu học tử vong.

Ngày 29/9, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Minh Chí (38 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Cửu) về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào ngày 11/9, Hồ Minh Chí điều khiển xe chở rác biển số 60C - 244.85 lưu thông trên đường tỉnh 768, khi đến đoạn cầu Thủ Biên (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) thì xảy ra va chạm với 1 xe máy đi cùng chiều do chị Kim Thị Mỹ Duyên (37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) điều khiển chở con trai là cháu T.H.H. (6 tuổi, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Tân An, xã Tân An) và 1 bé gái.

Vụ va chạm khiến xe máy ngã xuống đường và cháu H. bị xe chở rác cán qua người tử vong tại chỗ. Chị Duyên bị thương nhẹ, bé gái đi cùng không bị thương.

Theo điều tra ban đầu, công an xác định, tài xế Chí điều khiển xe vượt xe khác không đảm bảo an toàn giao thông gây tai nạn chết người.