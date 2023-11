Bắt tạm giam hai tài xế cố tình đối đầu ô tô trên phố

TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, bà Tiên điều khiển xe ô tô tông vào xe ô tô do ông Kỳ đang dừng phía trước. Ngay lập tức, ông Kỳ quay đầu xe đâm thẳng vào xe do bà Tiên cầm lái.

Ngày 29/11,Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Đình Kỳ (41 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại TP. Bà Rịa) và bà Phan Hoàng Bích Tiên (31 tuổi, trú tại Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, vào tối ngày 20/11 ông Kỳ điều khiển xe ô tô Lexus biển số biển số 72A-343.35 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP. Bà Rịa. Khi ông Kỳ dừng đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, thì xe ông Kỳ bị xe ô tô hiệu VinFast biển số 60A-860.48 do bà Tiên điều khiển tông nhiều lần vào đuôi xe. Bực tức, ông Kỳ quay đầu xe rồi tông trực diện vào xe VinFast. Vụ va chạm khiến hai xe ô tô hư hỏng nặng. Sau đó, ông Kỳ và bà Tiên lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc được người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội. Công an TP. Bà Rịa đã xác minh vụ việc và mời hai tài xế này đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà Tiên cho biết nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối hai tài xế để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm. Xe tải đâm 6 xe máy, 1 ô tô con đang dừng chờ đèn đỏ Xác minh vụ xe Lexus liên tục tông trực diện vào xe 4 chỗ ở TP. Bà Rịa Mạnh Thắng