Bắt ổ nhóm cho vay bốc bát họ, lãi suất 2.400%/năm

TPO - Lê Thị Thanh Hải cùng đồng bọn đã cho vay lãi nặng bằng hình thức “bốc bát họ”, lãi suất lên đến trên 2.400%/năm. Từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã cho nhiều người dân vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây cho vay lãi nặng trong trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đường dây này do Lê Thị Thanh Hải (SN 1973) cầm đầu. Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội Đánh bạc. Ngoài Hải, cơ quan Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm Nguyễn Thị Ân (SN 1964), Ngụy Khắc Mạnh (SN 1992) và Nguyễn Văn Khương (SN 1981).

Trước đó, trinh sát phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ”. Để vay được tiền từ nhóm đối tượng trên, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy phép lái xe...

Khi người vay chậm trả nợ, Hải và các đối tượng đã đe dọa người vay, kể cả việc cho người đi theo để gây áp lực khi người vay đi khám bệnh. Không ít người dân đã tán gia bại sản khi vướng vào bẫy “tín dụng đen”.

Từ ngày 25 đến 31/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn bắt giữ 4 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.

Đối tượng cầm đầu Lê Thị Thanh Hải rất tinh vi, xảo quyệt, có nhiều hình thức đối phó với cơ quan Công an. Quá trình bắt giữ và điều tra đối tượng không thành khẩn, không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, Lê Thị Thanh Hải đã phải cúi đầu nhận tội.

Với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm khi cho các nạn nhân vay tiền, bước đầu cơ quan Công an xác định, từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cũng khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

3 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Doãn Hành (SN 1988, thị trấn Thạch Hà), Dương Sỹ Tuấn (SN 1989, trú xã Nam Điền) và Phạm Thiện Quang (SN 1985, trú xã Thạch Kênh).

Theo cơ quan điều tra, Công an huyện Thạch Hà phát hiện các đối tượng đang hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Công an xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Nguyễn Doãn Hành đã cho nhiều người dân huyện Thạch Hà vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng 144%/năm, thu lợi bất chính 101 triệu đồng. Quá trình khám xét tại nhà riêng của Hành, công an thu giữ nhiều dao kiếm.

Tương tự với phương thức trên, đối với đối tượng Dương Sỹ Tuấn từ cuối năm 2022 Tuấn đã cho nhiều người vay trên địa bàn huyện Thạch Hà với mức lãi suất lên đến suất 10.000đ/triệu/ngày tương ứng 360%/1 năm, thu lợi bất chính số tiền 162 triệu đồng.

Còn với đối tượng Phạm Thiện Quang, cơ quan Công an xác định được từ cuối năm 2022, Quang đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Thạch Hà vay với mức lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, tương ứng 144%/1 năm, thu lợi bất chính số tiền 138 triệu đồng.

Cả 3 đối tượng đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Nguyễn Doãn Hành từng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”; Dương Sỹ Tuấn 1 tiền án về tội “Đánh bạc” và Phạm Thiện Quang có 1 tiền sự về “Gây rối đánh nhau”, 3 tiền sự về “Đánh bạc”.

Hiện, Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý các vụ án theo quy định pháp luật.