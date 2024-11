Bắt nhiều đối tượng hoạt động ‘tín dụng đen’

TPO - Các đối tượng thuê dịch vụ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, phát tờ rơi thông tin cho vay tiền ở những nơi có đông công nhân lao động sinh sống.

Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo (cùng SN 1994, ngụ TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo đến tỉnh Bình Dương thuê dịch vụ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, phát tờ rơi thông tin cho vay tiền có gắn số điện thoại để người có nhu cầu vay tiền liên hệ nhằm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng nhắm vào nơi có đông công nhân lao động sinh sống để hoạt động “tín dụng đen”. Trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng thực hiện 52 khoản vay với lãi suất mỗi tháng hơn 20%, qua đó thu lợi bất chính khoảng 600 triệu đồng.

Cũng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào cuối tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Bùi Văn Cương (SN 1992, quê Hải Phòng) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2024, Bùi Văn Cương cùng vợ là Trần Thị Thơm (SN 1996) và các đồng phạm, gồm: Nguyễn Văn Kiên (SN 1998), Hoàng Xuân Hiệp (SN 1995), Đào Quang Thiệp (SN 1999), Nguyễn Mạnh Sáng (SN 1985) đã đến TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để hoạt động cho vay nặng lãi.

Hình thức cho vay chủ yếu là trả góp với lãi suất từ 0,7%/ngày và vay "đứng" với lãi suất từ 1%/ngày (tương đương mức lãi suất từ 243% đến 365%/năm). Các đối tượng đã cho nhiều người dân ở TP Thủ Dầu Một vay tiền, thu lợi bất chính khoảng 290 triệu đồng.