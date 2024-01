Bắt hai kẻ chuyên dùng biển số giả đi trộm cắp xe máy ở TPHCM

TPO - Cần tiền tiêu xài, Cẩn và Thanh điều khiển xe máy gắn biển số giả lưu thông nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 3, quận 5, quận Tân Phú (TPHCM) tìm người dân sơ hở để ra tay trộm cắp.

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 (TPHCM) đang tạm giữ Lê Văn Thanh (29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) và Hứa Minh Ngọc Cẩn (40 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Cẩn và Thanh cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi phát hiện tài sản, Thanh có nhiệm vụ cảnh giới để Cẩn ra tay trộm cắp sau đó sẽ mang đi bán lấy tiền chia đôi. Để thực hiện hành vi phạm tội, Cẩn sắm bộ lục giác để bẻ khóa xe máy, bộ chống phá định vị…

Khoảng 11h mỗi ngày, cả hai đi 2 xe máy đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10), gửi 1 xe máy tại đây rồi đi chung trên một chiếc xe để tìm người dân sơ hở tài sản để ra tay trộm cắp. Trên đường đi, cả hai chạy xe vào hẻm vắng người để gắn biển số giả nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Trưa 27/11/2023, Cẩn điều khiển xe đến trước cửa hàng tiện lợi trên Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3) và phát hiện xe máy biển số tỉnh Trà Vinh đậu ngay sát mép cửa hàng nên tiếp cận.

Lúc này, Cẩn dừng xe đứng dưới vỉa hè để cảnh giới còn Thanh tiến lại, dùng đoản bẻ khóa trong khoảng một phút thì lấy được và nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, Cẩn liên hệ với Đặng Tấn Danh (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An) hẹn bán chiếc xe vừa trộm được tại ngôi chợ ở quận 5 với giá 6 triệu đồng. Số tiền này, Cẩn và Thanh chia đôi.

Qua đấu tranh, Cẩn và Thanh đã khai nhận cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm xe máy ở quận 1, quận 5 và quận Tân Phú. Gần đây nhất là ngày 4/1/2024, cả 2 trộm xe máy trên đường Lê Vĩnh Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Trong đó, vụ trộm xe máy trên đường Ngô Quyền (phường 6, quận 5), Cẩn bán cho Danh với giá 4,5 triệu đồng. Hai vụ trộm xe máy ở quận 1, Cẩn và Thanh bán cho Đoàn Mạnh (33 tuổi, ngụ quận 12) được 11 triệu đồng; riêng chiếc xe máy trộm ở quận Tân Phú, Cẩn mang đi bán cho Mạnh, chưa lấy tiền và trên đường về thì bị công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Danh và Mạnh để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bước đầu, Danh và Mạnh biết xe máy do Cẩn cùng Thanh trộm cắp mà có nhưng vẫn mua lại để bán kiếm lời. Trung bình, Mạnh thu tiền lợi từ 500-700 nghìn đồng/xe.

Qua xác minh lai lịch, Thanh có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; Cẩn dương tính với ma túy và 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền sự cai nghiện bắt buộc; Mạnh cũng có 1 tiền án và 1 tiền sự.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.