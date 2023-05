[CLIP] Trộm đột nhập, chốt cửa nhà dân lấy 3 xe máy lúc rạng sáng

TPO - Rạng sáng, hai người đàn ông phá hai ổ khóa cổng, đột nhập vào nhà dân ở huyện Bình Chánh (TPHCM), dùng dây kẽm chốt cửa chính để trộm 3 xe máy của gia chủ và tháo luôn camera an ninh.

Ngày 16/5, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết đang tiến hành điều tra, truy xét vụ trộm đột nhập nhà dân lấy 3 xe máy xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm trên đường 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Chị N.T.K.T (43 tuổi, chủ nhà) cho biết, rạng sáng 13/5, chị cùng chồng khóa cổng để đi chợ đầu mối Bình Điền mua đồ, trong nhà có con gái đang ngủ trên lầu.

Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, vợ chồng chị T trở về thì phát hiện cổng bị mở, cửa chính bị buộc dây kẽm ở phía ngoài. Qua kiểm tra, chủ nhà phát hiện 3 xe máy bị mất, hai ổ khóa bị cắt và một con dao ở trước cửa nhà.

Theo hình ảnh camera ghi lại, lúc 2 giờ 40 phút, hai người đàn ông đi xe máy đến mở cổng đột nhập vào nhà. Vào được bên trong, một người tiến lại cửa chính và dùng dây kẽm buộc lại.

Trong khoảng 40 phút, kẻ gian lần lượt bẻ khóa, trộm 3 xe máy của gia đình chị T, tháo lấy camera cùng một số tài sản khác.

“Đây là lần thứ 3 gia đình tôi bị trộm. Cách đây khoảng một năm, kẻ gian đột nhập vào lấy hai xe ba gác máy”, chị T cho hay.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp với Công an huyện Bình Chánh lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để truy xét kẻ gian.