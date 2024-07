Bắt giữ ‘ông trùm’ ma mãnh, thu giữ 2kg ma túy đá

TPO - Để đối phó với công an, Nguyễn Tuấn Anh (trú thành phố Vinh, Nghệ An) điều hành đường dây ma túy khép kín với nhiều phương thức tinh vi và chỉ giao dịch mua bán với người quen hoặc do người quen giới thiệu.

Ngày 17/7, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây, thu giữ 2kg ma túy đá.

Trước đó, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện do Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989, trú phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu. Qua điều tra cho thấy, Tuấn Anh thường cấu kết với những thành phần bất hảo, mua ma túy ở nước ngoài rồi vận chuyển về tập kết tại thành phố Vinh. Đối tượng này sau đó chia nhỏ ma túy rồi bán cho các điểm lẻ trên địa bàn và các huyện lân cận.

Từng có tiền án về ma túy nên đường dây do Tuấn Anh điều hành hoạt động khép kín. Đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, ma mãnh để đối phó với công an. Đặc biệt, Tuấn Anh chỉ bán ma túy cho những đối tượng quen biết, thông qua người quen giới thiệu và tuyệt đối không tiếp xúc và giao dịch ma túy với người lạ. Khi giao hàng, đối tượng chọn khu vực vắng vẻ và thường xuyên thay đổi phương tiện, địa điểm giao dịch.

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, chiều 15/7, tại số 72 đường Cù Chính Lan (phường Trung Đô, thành phố Vinh), Công an thành phố Vinh phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công Nguyễn Tuấn Anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma tuý đá và nhiều tang vật liên quan.

Vụ án đang được Công an thành phố Vinh điều tra mở rộng.