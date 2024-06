Chế phẩm từ cần sa, ma túy ‘núp bóng’ thực phẩm, đồ uống

TPO - Từ ngày 1/12/2023 đến 31/5/2024, Viện KSND hai cấp thành phố đã khởi tố mới 5.760 vụ án, trong đó 1.691 vụ về tội phạm ma túy. Đặc biệt, theo đánh giá của Viện KSND TP. Hà Nội, các chế phẩm từ cần sa, ma túy tổng hợp "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử xuất hiện ngày càng nhiều.

Đó là một trong những nội dung tại báo cáo công tác tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Viện KSND TP. Hà Nội gửi HĐND TP. Hà Nội tại kỳ họp thứ 17.

Theo báo cáo, từ ngày 1/12/2023 đến hết 31/5/2024, Viện KSND hai cấp thành phố đã khởi tố mới 5.760 vụ với 8.514 bị can, tăng 456 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhóm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia (4 vụ), tội phạm về ma túy (1.691 vụ), tội phạm về trật tự xã hội hành chính (1.345 vụ), tội phạm về chức vụ (43 vụ)…

Ngoài ra, Viện kiểm sát đã kiểm sát, khám nghiệm hiện trường đối với 45 vụ cháy nổ làm 37 người chết, 10 người bị thương. Điển hình là vụ cháy nhà trọ xảy ra ngày 24/5 tại nhà số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) làm 14 người chết, 6 người bị thương, hư hỏng 16 xe máy, 13 xe đạp điện và nhiều tài sản khác; hoặc vụ cháy xảy ra ngày 5/3 làm 1 người chết, 2 người bị thương tại xã Khánh Hà (huyện Thường Tín). Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án về tội vi phạm quy định về PCCC.

Đặc biệt, theo đánh giá của Viện KSND TP. Hà Nội, trong số các tội phạm về ma túy có sự gia tăng về số vụ, tính chất và mức độ ngày càng nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng đã triệt để lợi dụng hoạt động chuyển phát hàng hóa để đặt mua bán ma túy trên internet. Nguy hiểm hơn, các chế phẩm từ cần sa, ma túy tổng hợp "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử xuất hiện ngày càng nhiều. Nguyên nhân là bởi thị trường thực phẩm, đồ uống chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây khó khăn cho công tác quản lý và phát hiện tội phạm.

Viện KSND TP. Hà Nội đề nghị HĐND thành phố kiến nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên tất cả lĩnh vực. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân và kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.