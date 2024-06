Giấu cả nghìn viên ma túy trong bồn rửa mặt để bán lẻ kiếm lời

TPO - Kiểm tra nhà đối tượng Trịnh Xuân Danh, Công an thu giữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp được đối tượng bọc kín trong găng tay cao su giấu ở bồn rửa mặt.

Ngày 26/6, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, qua đó công an thu giữ 2000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán lẻ trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện nên vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, ngày 25/6, Công an huyện Yên Thành đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1999, trú tại xã Long Thành) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra trên người đối tượng, công an thu giữ 11 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh tại chỗ, Phương khai nhận do nghiện nên đã mua ma túy từ người quen về sử dụng. Từ lời khai của đối tượng Phương, Công an tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Sang (SN 1998) và Trịnh Xuân Danh (SN 1979) cùng trú tại xã Bảo Thành về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Xuân Danh, công an thu giữ thêm 1.989 viên ma túy tổng hợp được bọc kín trong găng tay cao su giấu ở bồn rửa mặt.

Bước đầu, công an xác định Danh là đối tượng cung cấp và bán lẻ ma túy. Còn Sang là đối tượng móc nối cho các con nghiện đến mua ma túy.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra để xử lý theo quy định.