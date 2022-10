Bất động sản Tiến Phước được vinh danh hai hạng mục lớn tại giải thưởng APEA 2022

Tối ngày 07/10/2022, tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022, Công ty CP Bất động sản Tiến Phước được vinh danh ở hai hạng mục lớn dành cho doanh nghiệp và nhà lãnh đạo khu vực Châu Á. Đặc biệt, giải thưởng này được trao ngay trước thềm Công ty Tiến Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (10/10/2022).

Tại Gala vinh danh, Công ty Tiến Phước được xướng tên ở hai giải thưởng Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (Fast Enterprise Award) dành cho doanh nghiệp và Doanh nhân xuất sắc Châu Á (Master EntrePreneur Award) dành cho Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Mỹ Phương. Đây là những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực châu Á do Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về doanh nghiệp - trao tặng, nhằm tôn vinh những tập đoàn, công ty xuất sắc, liên tục đổi mới, có sản phẩm, dịch vụ và thành quả kinh doanh nổi bật, phát triển bền vững, có trách nhiệm xã hội trong khu vực. Các hạng mục được đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe và khảo sát độc lập.

Thành lập từ những năm 1992 và nằm trong số ít doanh nghiệp tư nhân ra đời trong giai đoạn này, Tiến Phước không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh trong nhiều lĩnh vực then chốt của đời sống – kinh tế như bất động sản, khách sạn, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, dịch vụ tích hợp. Đến nay, bất động sản vẫn được coi là mảng mũi nhọn của công ty với nhiều dự án làm nên tên tuổi Tiến Phước như Khu biệt thự Greenfield, Khu tái định cư An Phú - Bình Khánh, các khu đô thị - khu phức hợp quy mô lớn thuộc phân khúc trung – cao cấp liên doanh với các đối tác quốc tế như The Estella, Palm City, Empire City, hay chuỗi thương hiệu nhà ở thấp tầng Senturia Vườn Lài – Nam Sài Gòn – Q9 Central Point – An Phú…

Mục tiêu của Tiến Phước là tạo ra những giá trị đích thực và bền vững trong mọi hoạt động, góp phần kiến tạo những giá trị trường tồn cho thế hệ tiếp theo. Đó cũng là nền tảng để Tiến Phước từ khởi đầu khiêm tốn vươn lên trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Tiến Phước đang vận hành 4 văn phòng chính tại Quận 1, Quận 5, TP.Thủ Đức và khu vực Nam Sài Gòn cùng gần 250 nhân viên, có những người thâm niên gắn bó hơn 20 năm; duy trì doanh thu hàng năm khoảng 5 triệu USD. Ngoài TP.HCM là thị trường trọng điểm, công ty đang mở rộng thêm các dự án ở những tỉnh thành lân cận như Bà Rịa – Vũng Tàu.

“Giải thưởng APEA2022 không chỉ nối dài những thành tựu mà chúng tôi đã đạt được trong suốt hành trình phát triển, mà còn mang ý nghĩa rất lớn khi ngày 10/10/2022 Tiến Phước kỷ niệm 30 năm thành lập. Thành quả này có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ nhân viên Tiến Phước và đặc biệt không thể thiếu là các đối tác đồng hành cùng sự tin tưởng của khách hàng dành cho chúng tôi trong suốt 3 thập kỷ qua.

Giải thưởng này thêm một lần nữa khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc đưa Tiến Phước trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản tốt nhất trên thị trường, là động lực để chúng tôi tiếp tục hướng đến những mục tiêu lớn hơn nữa trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP BĐS Tiến Phước chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương được Enterprise Asia vinh danh là Doanh nhân xuất sắc Châu Á (Master EntrePreneur Award) nhờ sự bền bỉ và kiên trì tiếp tục đổi mới cùng tầm nhìn, định hướng phát triển doanh nghiệp vượt qua những thăng trầm của kinh tế - thị trường trong 10 năm tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc tại Tiến Phước.

Hiện Tiến Phước đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường năng lực vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng đến là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á và trở thành công ty đại chúng trong thời gian tới. Bên cạnh việc tiếp tục trung thành với sứ mệnh mang đến những sản phẩm bất động sản đa dạng và có giá trị bền vững, Tiến Phước cũng sẽ hướng đến đẩy mạnh các dịch vụ trong mảng bất động sản – chăm sóc sức khỏe – giáo dục nhằm phát huy thế mạnh của doanh nghiệp, mở rộng hệ sinh thái hiện hữu theo xu thế chung của toàn cầu.