Bất động sản Phú Giáo chuyển mình theo khu công nghiệp

Việc triển khai đầu tư một loạt khu công nghiệp thế hệ mới quy mô lên đến hàng ngàn héc ta trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đang giúp thị trường bất động sản tại đây chuyển mình mạnh mẽ.

Phú Giáo - “thủ phủ” công nghiệp mới

Phú Giáo được xem là trung tâm kết nối chiến lược ba khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và TPHCM với các tuyến đường huyết mạch như ĐT 741, ĐT 750, HL5, quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Bình Dương - Đồng Phú… Những năm gần đây, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, Phú Giáo cũng đẩy mạnh phát triển đô thị - công nghiệp và thương mại dịch vụ. Hiện nay, Phú Giáo đang có 5 khu công nghiệp gồm Tam Lập 1; Tam Lập 2; Tam Lập 3, Tam Lập 4 và Phước Hòa hoạt động nhộn nhịp. Đặc biệt, các khu công nghiệp thế hệ mới cũng đang được triển khai trên địa bàn Phú Giáo gồm VSIP IV quy mô 1.000ha, An Linh 1.000ha, An Bình gần 1.000ha, Vĩnh Lập 1 hơn 750ha, Vĩnh Lập 2 với 500ha…

Bên cạnh đó, Phú Giáo còn là địa phương được tập trung triển khai đề án xây dựng “Vùng đổi mới sáng tạo” và “Vùng đô thị thông minh” của tỉnh Bình Dương. Các đề án này sẽ là trợ lực đặc biệt đưa Phú Giáo vươn mình lớn mạnh thành một cực phát triển mới đầy năng động. Để chuẩn bị cho chiến lược này, Phú Giáo đã và đang chuẩn bị khởi công xây dựng nhiều dự án giao thông nhằm tăng khả năng kết nối liên vùng, khơi thông dòng chảy thương mại. Nổi bật trong số đó là đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo – Đồng Phú, cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Phú Giáo - Chơn Thành – Hoa Lư, Vành đai 3, Vành đai 4, đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh, đường sắt Xuyên Á…

Hệ thống giao thông trị giá hàng chục tỉ đô la này sẽ kết nối tất cả các trung tâm đô thị ở phía Bắc tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Tây Nguyên, hình thành trục phát triển đưa Phú Giáo trở thành trung tâm công nghiệp và logistics hàng đầu. Giao thương hàng hóa từ các khu vực này về TPHCM cũng như sân bay quốc tế Long Thành, cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Một lợi thế lớn khác của Phú Giáo là giáp ranh với khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Becamex Đồng Phú 6.300 ha đang triển khai. Tương lai không xa, Phú Giáo sẽ trở thành một “thủ phủ công nghiệp” thế hệ mới lớn nhất cả nước, thu hút các tập đoàn hàng đầu đến mở nhà máy, phát triển các trung tâm thương mại mang tầm quốc tế. Như vậy, với vị trí tâm điểm phát triển hàng chục khu công nghiệp lớn, Phú Giáo chắc chắn sẽ bùng nổ đô thị hóa và thu hút lao động, dân cư đến làm việc, sinh sống.

Điểm nóng Phước Vĩnh

Phú Giáo đang hội tụ đầy đủ các điều kiện tốt nhất để bứt phá phát triển từ hạ tầng giao thông, kinh tế cho đến đô thị hóa, đời sống xã hội. Điều này mở ra cho thị trường bất động sản Phú Giáo cơ hội bứt phá, trở thành địa chỉ đầu tư sáng giá tại Bình Dương trong thời gian tới.

Đặc biệt, thị trấn Phước Vĩnh đang là địa bàn rất giàu tiềm năng bởi nơi đây là trung tâm hành chính – kinh tế – văn hóa xã hội – dịch vụ của huyện Phú Giáo. Tại đây sẵn có hệ thống tiện ích khá phong phú như chợ Phước Vĩnh, các siêu thị hiện đại, trung tâm y tế huyện Phú Giáo, bệnh viện đa khoa, trung tâm thể thao, trường học liên cấp… Hệ thống giao thông cũng đang được nâng cấp, mở rộng như đường ĐT 741, ĐT 745B, ĐH 502, ĐH 516, ĐH 501, Phan Chu Trinh, đường Vành đai đô thị.

Theo chiến lược phát triển, thị trấn Phước Vĩnh sẽ trở thành đô thị loại IV vào năm 2026. Cùng với sự hoạt động của các khu công nghiệp, khi đó Phước Vĩnh sẽ có thêm nhiều trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng làm việc cao cấp.

Thời gian vừa qua, dù tăng trưởng ổn định nhưng Phú Giáo vẫn được xem là “vùng trũng”. Mặt bằng giá bất động sản Phú Giáo hiện chưa bằng một nửa so với Thuận An, Dĩ An hay Thủ Dầu Một. Đây chính là lý do thị trường bất động sản Phú Giáo đang lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư bởi biên độ tăng giá còn rất lớn. Ngay cả các tập đoàn hàng đầu như Becamex, VSIP, Vingroup… cũng đang đổ về khu vực này tìm kiếm cơ hội.

Một trong những dự án tiên phong đón đầu tiềm năng của Phú Giáo là khu đô thị 5F Stella do Hệ thống 5F gồm Uniland, Nam Dương, Á Châu, Minh Dương và Nhất Việt phát triển ngay trung tâm thị trấn Phước Vĩnh. Dự án có quy mô 5,9ha với hơn 400 căn nhà phố thương mại thiết kế hiện đại, đẳng cấp tọa lạc trên tuyến đường ĐT 741 - trục giao thương chiến lược kết nối hai thành phố lớn là Thủ Dầu Một (Bình Dương) và Đồng Xoài (Bình Phước). Với vị trí trung tâm và hội tụ những giá trị vượt trội về an cư lẫn giao thương, 5F Stella hứa hẹn sẽ kiến tạo một cộng đồng sầm uất và khởi đầu cho xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư về “miền đất hứa” Phú Giáo.

