Bắt đối tượng giả danh trung tá công an lừa tiền nhiều phụ nữ

TPO - Tuấn lên mạng xã hội tìm mua trang phục Công an nhân dân, cấp hàm trung tá rồi mặc, chụp ảnh đăng lên tài khoản Tiktok cá nhân để lừa tiền của nhiều phụ nữ.

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, tháng 3/2023, Tuấn lên mạng xã hội tìm mua trang phục Công an nhân dân, cấp hàm trung tá và "thẻ ngành" giả với giá khoảng 1,6 triệu đồng. Sau đó, Tuấn mặc đồ và chụp hình rồi đăng lên tài khoản Tiktok cá nhân có tên là “2Gach2sao”.

Qua mạng xã hội Tiktok, Tuấn đã làm quen, kết bạn và nhắn tin với chị V.T.T.H., là phụ nữ đơn thân, đang sinh sống tại TP.HCM. Tuấn chụp nhiều hình ảnh mặc trang phục Công an cùng ảnh còng số 8, súng và gậy ba khúc gửi cho chị H. xem.

Sau nhiều lần trò chuyện và gặp gỡ, Tuấn nói với chị H. mình đang theo học lớp Thạc sĩ Công an nhân dân, phải vay tiền ngân hàng để đi học, cần tiền để đáo hạn, rất khó khăn về tài chính.

Tin tưởng, chị H. đã chuyển khoản cho Tuấn 9 lần với tổng số tiền 227 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, Tuấn đã lấy 14,5 triệu đồng từ chị L.T.T.T. cũng sống tại TP.HCM.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, "thẻ ngành" công an và 2 khẩu súng hơi bắn đạn chì.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an đề nghị, những ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Tuấn, liên hệ trực tiếp tại Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ để được giải quyết.

Trước đó, Tuấn từng bị Công an huyện Vĩnh Thạnh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4 triệu đồng, về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định; tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân.