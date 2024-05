Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Minh Hoá - Quảng Bình chung tay cùng Đoàn thanh niên, phòng, chống đuối nước

Chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Ban trị sự GHPG huyện Minh Hoá tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Ngày 23/5, Ban trị sự GHPG huyện Minh Hoá phối hợp với Đoàn thanh niên huyện Minh Hóa trao tặng phao cứu sinh và biển cảnh báo phòng, chống đuối nước cho các cơ sở đoàn.

Mùa hè là thời điểm thường xảy ra tai nạn đuối nước với nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ. Theo Bộ Y tế, tại VN, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 - 14 tuổi.

Trước những vấn đề cấp thiết trong việc phòng chống đuối nước cho trẻ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Minh Hoá đã trao tặng 100 phao cứu sinh và hơn 100 biển cảnh báo đuối nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, thầy Thích Trúc Thái Minh, Phó trưởng ban Phật giáo quốc tế T.Ư, Phó Trưởng ban truyền thông trung ương GHPG Việt Nam, Phó Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Bình, trưởng Ban trị sự GHPG Việt Nam huyện Minh Hoá nhấn mạnh: Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là không để lại ai phía sau. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng, tăng ni, Phật tử nhiệt tình hưởng ứng hoạt động an sinh thiện nguyện để cùng Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội. Việc phối hợp với Đoàn thanh niên huyện Minh Hóa tổ chức cắm biển cảnh báo phòng, chống đuối nước và trang bị phao bơi cứu sinh tại các địa điểm sông suối, đập nước trên địa bàn huyện Minh Hoá, Ban trị sự GHPG Việt Nam huyện Minh Hóa mong muốn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn đuối nước cho người dân, nhất là các em học sinh. Đồng thời thông qua hoạt động này nhằm giảm thiểu tai nạn đuối, đảm bảo cho các em có một mùa hè bổ ích, an toàn.

Bí thư Huyện đoàn Minh Hóa Đinh Thế Hiển chia sẻ, các trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn huyện chủ yếu do thiếu phương tiện cứu hộ. Nay được tiếp nhận hàng trăm phao cứu hộ của các thầy ở Ban trị sự GHPGVN huyện Minh Hoá các đoàn viên thanh niên sẽ cố gắng sử dụng hiệu quả để các em có mùa hè vui tươi, an toàn. Để kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa đuối nước cho trẻ rất cần có sự chung tay của cả gia đình, xã hội và cộng đồng.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể ở huyện Minh Hoá.

Sau buổi trao tặng, Huyện đoàn Minh Hoá phân bổ về các cơ sở đoàn để tổ chức cắm ở những nơi có sông suối, ao hồ, đập nước thường xuyên có trẻ em đến tắm.

Thông qua Đoàn thanh niên huyện Minh Hóa, Ban trị sự GHPG Việt Nam huyện Minh Hóa cũng đã nhận đỡ đầu cho 63 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 150 suất quà cho học sinh nghèo ngay trong chương trình tổ chức đại lễ Phật đản.