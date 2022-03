Ban tổ chức Tiền Phong Marathon thăm hỏi, tri ân, tặng quà cựu tù Côn Đảo

TPO - Một đàn khỉ gồm 4 cá thể quý hiếm do người dân mang vào chùa để thực hiện nghi thức phóng sinh đã được các sư thầy chùa Quang Minh (TP Huế) chủ động trình báo và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên.

TPO - Ngày 25/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an phát hiện và bắt giữ một tàu chở 1 triệu lít xăng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn. Trị giá lô hàng khoảng 30 tỷ đồng.