Bản tin Hình sự: Tử hình gã trai giết chị gái để cướp tiền, vàng mang đi massage

TPO - TIN NÓNG ngày 12/4: Nữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang khai gì tại cơ quan công an?; Người mẹ nói về việc con gái 7 tuổi tử vong ở TP.HCM; VEAM thất thoát hàng trăm tỷ dưới thời cựu Chủ tịch Trần Ngọc Hà; Tử hình gã trai giết chị gái để cướp tài sản của bố mẹ mang đi massage...

Nhân lúc cha mẹ vắng nhà, Lê Lâm Trường (27 tuổi) giả vờ kêu chị gái là L.T.K.A ra mở cửa để mình vào nhà, rồi dùng cây sắt đánh mạnh vào đầu nhiều cái khiến nạn nhân ngã sấp xuống nền nhà. Lát sau, Trường trở vào thấy chị vẫn còn sống và đang bò vào gầm giường nên nắm chân kéo ra, rồi dùng tay bịt miệng và bóp cổ nạn nhân đến bất động. Tưởng nạn nhân tử vong Trường kéo chị đặt lại trên giường. Sau đó, Trường đi lấy dụng cụ bẻ khoá tủ lấy 100 triệu đồng và 6 chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 05 chỉ/chiếc) của cha mẹ bỏ vào ba lô. Tiếp đó, Trường phát hiện chị gái còn cử động, nên tiếp tục lấy thanh sắt đánh thêm 2 cái vào mặt nạn nhân dẫn đến tử vong. Cầm theo tiền, vàng Trường điều khiển xe mô tô đến khách sạn rồi bắt taxi đến TP Long Xuyên để massage, sau đó rủ bạn gái mới quen đi du lịch. TAND tỉnh An Giang đã tuyên tử hình đối với Trường về tội giết người và cướp tài sản.

Xảy ra mâu thuẫn nhỏ với người họ hàng tên D.T.T.M – chủ cửa hàng bán quần áo, nên Phạm Thị Hà (sinh 1984) dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ chị M, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành. Công an Bắc Giang đã bắt giữ Hà để điều tra về tội “Giết người”. (Xem chi tiết)

Kiểm tra căn hộ ở chung cư Biconsi (TP Thủ Dầu Một), công an Bình Dương phát hiện có khoảng 10 cô gái đang bay lắc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm dàn loa, đèn, kẹo, đĩa… dụng cụ dùng để bay lắc. Các đối tượng sau đó được mời về trụ sở công an làm việc. Hai trong số các cô gái đang bị tạm giữ để điều tra khi cảnh sát xác định đứng ra tổ chức cho nhóm bay lắc. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc bé gái N.N.T.A (7 tuổi) tử vong với nhiều vết thương, nghi bị bạo hành, làm việc với cơ quan chức năng, N.T.A.N (mẹ bé A) cho biết, bé A đã 7 tuổi nhưng chưa đi học. Cháu hay có biểu hiện cáu gắt, tự cào thân thể, đập đầu vào tường. Mới đây, bà N phát hiện cơ thể con gái có nhiều vết xây xát, mặt sưng phù. Khi gặng hỏi, cháu bé cho biết vết thương vùng đầu là do tự va đập vào cạnh tường. Các vết thương còn lại cũng do A tự gây ra mấy ngày trước. Công an huyện Củ Chi (TP HCM) đang tiếp tục điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) để nghiên cứu, đưa 17 bị can ra xét xử về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, ông Trần Ngọc Hà với vai trò là Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc của VEAM bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho cấp dưới thực hiện vay vốn trái quy định, tự ký hợp đồng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp nước ngoài khi chưa được Bộ Công thương xem xét. Sai phạm của bị can cùng nhóm đồng phạm đã gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Vĩnh Phúc vừa triệt phá đường dây làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe, giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 cho người lao động có nhu cầu xin việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Theo điều tra, Nguyễn T.H (SN 1996) và vợ là Nguyễn T.B (SN 1997) đặt mua qua mạng dấu tròn của các bệnh viện, trung tâm y tế rồi sau đó làm giả hàng nghìn giấy khám sức khỏe bán cho nhiều người ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thu lời bất chính. (Xem chi tiết)

Mới đây, chị Q (SN 1990) nhận được cuộc gọi của một đối tượng nữ, yêu cầu chị Q phải thanh toán khoản nợ của ngân hàng ở TP Đà Nẵng nếu không sẽ báo công an. Tiếp đó, một nam giới xưng là Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, cho biết chị bị lộ thông tin cá nhân và liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán ma tuý, rồi yêu cầu đến Công an TP Đà Nẵng làm việc. Do chị Q. không đến được Đà Nẵng nên đối tượng hướng dẫn chị tải App "Thay đổi bảo mật" đăng nhập tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó, chị Q. phát hiện tài khoản mất 300 triệu đồng. Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)