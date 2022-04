Bản tin Hình sự: Dấu hiệu bất thường trên thi thể bé gái 7 tuổi

TPO - TIN NÓNG ngày 11/4: Lấy dây dù siết cổ vợ, dựng hiện trường giả rồi đi uống bia; Truy bắt lái xe ôm đâm chết chủ xe khách trong bến xe; Dấu hiệu bất thường trên cơ thể bé 7 tuổi vừa tử vong, nghi do bạo hành;...

Sáng 11/4, bé gái 7 tuổi được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng trên người có nhiều vết bầm tím. Theo bác sĩ, khi bệnh viện tiếp nhận thì bé gái đã ngưng tim, ngưng thở. Nguồn tin cho biết, bé có dấu hiệu bầm tím, sưng ở vùng kín và một số khu vực khác trên cơ thể. Do nghi vấn có dấu hiệu bất thường nên phía Bệnh viện đã báo cho Công an huyện Củ Chi. Hiện, công an huyện Củ Chi (TP HCM) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa khởi tố và tạm giam Chu Đăng Sáu (SN 1959) về tội “Giết người”. Theo điều tra, Sáu dùng dây dù siết cổ vợ là bà Hồ Thị T (SN 1959), rồi dựng hiện trường giả và đi uống bia. Sau đó, bà T được người thân đưa vào bệnh viện trong tình trạng tử vong, trên cổ có vết lằn, trán sưng, bầm tím, hai bên tai chảy máu, tím tái toàn thân. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nói chuyện, anh N.T.D (36 tuổi, Vĩnh Phúc, chủ xe khách) bị người đàn ông làm nghề lái xe ôm tên Đỉnh rút hung khí đâm gục tại chỗ ở bến xe ngã tư Ga, và tử vong sau đó. Công an quận 12 (TP HCM) đang truy bắt Đỉnh để điều tra. (Xem chi tiết)

Làm giúp việc hàng chục năm cho một chủ nhà, Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi) biết gia chủ có rất nhiều tiền, thường để lượng lớn tiền mặt ở nhà, nên kể chuyện này cho Bùi Thị Thảo (26 tuổi). Sau đó, khi chủ nhà đi ăn tối, bà Dư nhắn tin cho Thảo và đồng bọn giả là người giao hàng đến để bấm chuông, khi Hồng ra mở cửa thì nhóm Thảo xông vào, khống chế Dư, Hồng và con gái 14 tuổi của chủ nhà, dùng hung khí hăm dọa để cướp 2 tỷ đồng. Công an TP HCM đang lấy lời khai Dư, Hồng, Thảo và đồng bọn. (Xem chi tiết)

Ngày 12/4, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Đoàn Hồng Phúc (cựu Đội phó Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, cựu phó Trưởng công an phường 6, quận 6), cùng đồng phạm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo điều tra, Phúc thuê nhà và cùng những người khác tổ chức đánh bạc, với số tiền các con bạc ăn thua lên đến 130 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã thông tin kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với công ty CP Công nghệ Việt Á, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng, giá trị thực tế mua sắm hơn 197 tỷ đồng, đã thanh toán hơn 156 tỷ đồng; chưa thanh toán hơn 40 tỷ đồng. (Xem chi tiết)