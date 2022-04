Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 3 cặp 'sugar baby - sugar daddy' mây mưa trong khách sạn

TPO - TIN NÓNG ngày 10/4: Phá đường dây mại dâm cao cấp núp bóng 'sugar baby' ở Bắc Ninh; Bị khởi tố vì ‘yêu’ bạn gái nhí tại quán trà sữa; Thu nhiều vũ khí tại nhà đối tượng nổ súng giải quyết mâu thuẫn ở Hải Phòng...

Kiểm tra 3 khách sạn tại TP Bắc Ninh, công an phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Những người này khai nhận được Nguyễn Văn Luân (35 tuổi, Bắc Giang) đứng ra môi giới. Tại CQĐT, Luân khai đã lập 2 nhóm trên mạng xã hội để môi giới mại dâm dưới hình thức “sugar baby - sugar daddy”. Khách muốn mua dâm phải liên hệ với Luân, sau đó được Luân gửi hình ảnh, thông tin cá nhân, lý lịch gái bán dâm để khách lựa chọn “baby” cho mình.vLuân đứng ra thỏa thuận giá từ 12 - 20 triệu đồng/tháng cho khách quan hệ tình dục với gái bán dâm. Với số tiền bỏ ra, mỗi tháng “sugar daddy” sẽ được quan hệ tình dục cùng “sugar baby” khoảng 8 lần. (Xem chi tiết)

Anh L.V.M (SN 1979) đến phòng khám có trụ sở tại thị trấn Phố Châu (Hà Tĩnh) để truyền nước điện giải. Tuy nhiên, sau đó anh M lịm dần và đã tử vong tại phòng khám. Bác sĩ cho biết anh M có tiền sử bị bệnh xơ gan, tiểu đường, trước khi đến truyền nước tại phòng khám thì anh M đã ốm mấy ngày trước, và qua xét nghiệm người này bị mắc COVID-19. (Xem chi tiết)

Sau khi tiếp nhận thông tin về một trường hợp ngộ độc nặng phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật, tổn thương não sau 4 ngày uống thực phẩm bổ sung nhãn hiệu “Cafe Hoàng Gia” hỗ trợ giảm cân, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Đáng chú ý, khi kiểm tra Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva, đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng của “Cafe Hoàng Gia”, đoàn kiểm tra phát hiện gần 2.000 hộp “Cafe Hoàng Gia” hỗ trợ giảm cân nghi có thành phần sibutramine (thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ) được cất giấu dưới hầm ngầm. (Xem chi tiết)

Nguyễn Văn Thiệu (SN 1984) và Tạ Đức Nhật (SN 1994, cùng quê Nghệ An) thuê 2 ô tô rồi đem vào TP Đà Nẵng cầm cố cho Nguyễn Tiến Cả (SN 1990, Quảng Nam), lấy 500 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy. Lúc vụ việc bị phát hiện, khi công an vào Quảng Nam tiến hành thu giữ vật chứng vụ án, Cả đã chống trả quyết liệt, dùng dao, rựa, can xăng để chống đối và dùng xích khóa lốp xe, tháo ắc quy nhằm mục đích cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ. Hiện, Công an Nghệ An khởi tố, bắt giữ Thiệu, Nhật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bắt tạm giam Cả về hành vi chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) đã khởi tố Lâm Minh Phú (SN 2003) để điều tra về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Theo điều tra, Phú kết bạn và hẹn hò với em L (SN 2007) qua mạng xã hội. Sau đó cả hai hẹn gặp nhau ở quán trà sữa, rồi đưa nhau vào một căn phòng để nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, Phú thực hiện hành vi hôn, sàm sỡ em L và có nhiều hành vi khác. (Xem chi tiết)

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ Hoàng Mạnh Hùng (33 tuổi), nghi phạm vụ nổ súng hoa cải khiến 2 người bị thương. Theo điều tra, Hùng hẹn anh N.V.M (SN 1973) đến nhà để giải quyết mâu thuẫn. Khi anh M đến trước số 79 Ngô Quyền thì bất ngờ Hùng nổ súng hoa cải từ trong nhà ra phố. Thấy vậy, anh M gọi người thân là anh P.V.T (SN 1980) đến khu vực trên thì Hùng tiếp tục nổ súng, khiến cả anh M và anh T bị thương. Tại CQĐT, Hùng được xác định dương tính với ma túy. (Xem chi tiết)