Bản tin Hình sự: Nguyên nhân vụ chồng giết vợ rồi chôn xác gần am thờ để phi tang

TPO - TIN NÓNG ngày 7/4: Khởi tố vụ án 3 người trong một gia đình bị sát hại; Thanh niên đột nhập trường học trộm 4 khẩu súng AK; Khởi tố nam sinh lớp 9 chém chết đàn anh ở ký túc xá; Nguyên nhân vụ chồng giết vợ rồi chôn xác gần am thờ để phi tang...

Chiều muộn 6/4, người dân TP Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện thi thể chị Trần Thị Kim T (25 tuổi) đã phân hủy nặng, bị chôn giấu gần một am thờ trong vườn hồng và cà phê, ngay sau đó Đoàn Thanh Trí (30 tuổi) đã đến công an đầu thú về việc mình giết vợ là chị Kim T. Theo lời khai, cuối năm 2021, do mâu thuẫn gia đình nên Trí đã dùng dao đâm chết vợ mình. Sau đó, đối tượng đào hố trong vườn vườn hồng và cà phê để chôn giấu xác vợ. Những tưởng tội ác của mình sẽ được chôn vùi trong lòng đất, Trí không ngờ rằng những cơn mưa lớn gần đây đã làm phát lộ nơi chôn giấu xác nạn nhân. (Xem chi tiết)

Công an Cà Mau vừa khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” để điều tra làm rõ vụ 3 người trong một gia đình bị sát hại xảy ra tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân. Theo điều tra, ông Trần Văn Hường (66 tuổi) đi từ vuông tôm về nhà, thì phát hiện vợ là bà Nguyễn Ngọc X (58 tuổi), con gái là Trần Thị Mộng T (33 tuổi) và cháu ngoại Phan Mạnh T (6 tuổi) đã tử vong. Ngay sau đó, nghi can được xác định là N.H.L (33 tuổi), chồng thứ 2 của chị Mộng T. Tuy nhiên, L có dấu hiệu tự sát, được cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)

Công an TP Ninh Bình vừa bắt giữ Nông Sỹ Vui (37 tuổi, Hà Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, sau khi tăm tia trụ sở các cơ quan vào ban ngày, đến đêm Vui lái xe tải quay lại, đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản. Đối tượng này đã gây ra loạt vụ đột nhập công sở trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam. (Xem chi tiết)

Tòa án Quân sự khu vực 1 (quân khu V) vừa tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm đối với Hồ Văn Cải cùng đồng phạm về tội "Trộm cắp tài sản" và "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Theo cáo trạng, từ tháng 2 - 7/2021, Cải rủ một số người bạn nhiều lần trèo vào nhà kho trộm 4 khẩu súng AK đã hoán cải. Số vũ khí này trước đó được trang bị cho trường THPT Tây Trà (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng. (Xem chi tiết)

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Quỳnh (1995, Hải Phòng); Lê Bá Hải (1997) và Nguyễn Tuấn Anh (1996, cùng quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Theo điều tra, 3 đối tượng cho hơn 60 người vay tổng số khoảng 760 triệu đồng. Lãi suất mà các đối tượng cho vay từ 243% đến 365%/năm, phí dịch vụ từ 3% đến 5% trên tổng số tiền vay. Sau khi cho vay với lãi suất "cắt cổ", các đối tượng này sẽ kéo đến đe doạ, quấy rối nếu người vay không trả tiền. (Xem chi tiết)

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố và bắt tạm giam Vừ Bá Gi (SN 2007, học sinh lớp 9 trường THCS Tây Sơn) về hành vi Giết người. Theo điều tra, Lầu Bá T (SN 2004) và Hờ Bá K (SN 2004) đều là học sinh lớp 12, đến chơi tại khu ký túc xá cấp 2 xã Tây Sơn. Tại đây, T và bạn của mình xảy ra mâu thuẫn với một nhóm nam sinh ở ký túc xá. Sau đó, Gi dùng một con dao mẹo chém vào đầu T, khiến nam sinh này bị thương nặng và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)