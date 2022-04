Thu nhiều vũ khí tại nhà đối tượng nổ súng giải quyết mâu thuẫn ở Hải Phòng

TPO - Sau gần 3 ngày điều tra và có kết quả xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam nghi can giết vợ rồi chôn xác phi tang trong vườn cà phê ở TP.Đà Lạt.

TPO - Do mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái phục vụ quán karaoke, Thọ điều khiển xe taxi chở theo đồng bọn đi tìm đối thủ giải quyết và gây ra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương.

TP - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Công an tỉnh thành lập Ban chuyên án để điều tra, làm rõ các vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây. Đáng lưu ý là vụ phá rừng tại Tiểu khu 267 (thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) và một số điểm nóng phá rừng tại TP Đà Lạt và các huyện Bảo Lâm, Lạc Dương, Lâm Hà và Đam Rông.

TPO - Tại cơ quan công an, Đoàn Thanh Trí (30 tuổi, ngụ thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) đã có những lời khai ban đầu về động cơ sát hại vợ và quá trình vận chuyển, chôn xác phi tang.

TPO - Mở rộng điều tra vụ án liên quan bị can Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung, SN 1978, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS về "Thao túng thị trường chứng khoán".