Bản tin Hình sự: Nhiều vụ đánh ghen nơi công cộng xuất phát từ quan hệ 'Bố nuôi - Con nuôi'

Bộ Công an đánh giá, hệ lụy của những hành vi Sugar baby - Sugar daddy, về mặt đạo đức, xã hội thể hiện sự lệch lạc về suy nghĩ và lối sống buông thả của các đối tượng là “Bố nuôi”, “Mẹ nuôi”, “Con nuôi”. Ngoài ra, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ việc gây rối trật tự công cộng do đánh ghen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an khuyến cáo, việc lợi dụng hình thức "Bố nuôi", "Mẹ nuôi", "Con nuôi" để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 13 tuổi có thể được coi là hành vi hiếp dâm; hoặc sẽ bị xem xét xử lý hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi” được quy định tại Điều 145 Bộ Luật hình sự. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "Nhận hối lộ"; "Đưa hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), TAND TP Hà Nội quyết định phiên xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2022 và kéo dài 20 ngày kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Riêng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) dù đang bỏ trốn cùng 7 đồng phạm, song người này này vẫn có 1 luật sư bào chữa. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, hoạt động tại quán karaoke trên địa bàn xã Tân Lập, do Huỳnh Trọng Nhân (SN 1988) cầm đầu. Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 63 đối tượng cùng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, 2 khẩu súng bắn đạn chì, 10 viên đạn, 3 bộ đàm và một số phương tiện, tang vật liên quan. (Xem chi tiết)

Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đang điều tra nguyên nhân bà H.H.D (44 tuổi) tử vong, với nhiều vết thương trên người. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao vào vùng ngực, bụng, trên đầu bị vật cứng đập gây chấn thương vùng não. Bà D sống một mình và kinh doanh quán cà phê, nước giải khát ở địa chỉ trên. Bình thường người phụ nữ này hay đeo nhiều vòng vàng. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện vụ việc, số trang sức bà D đeo trên người cùng nhiều tài sản trong nhà với gần 20 cây vàng và tiền mặt đã không còn. (Xem chi tiết)

Công an Bình Phước đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Đình Nhất (48 tuổi) và Nguyễn Thanh Lâm (57 tuổi), về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo điều tra, khi đang giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng, ông Nhất đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu HĐND huyện Bù Đăng. (Xem chi tiết)

Công an Khánh Hoà cho biết: 4 cán bộ Phòng giao dịch Cam Ranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Khánh Hoà (gọi tắt Sacombank Cam Ranh) đã bị khởi tố vì tự ý sử dụng thông tin khách hàng làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng; chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của ngân hàng và khách hàng. (Xem chi tiết)