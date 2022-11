Bản tin Hình sự: Ngày mai, xét xử đôi nhân tình hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết

TPO - TIN NÓNG ngày 24/11: Bắt quả tang ‘kiều nữ’ đang chia nhỏ ma túy vào bỉm trẻ em để tiêu thụ; Truy tìm tài xế xe ô tô đâm nữ lao công tử vong rồi bỏ trốn; Tuyên án vắng mặt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang; Ngày mai, xét xử đôi nhân tình hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết...

Sáng mai (25/11), sau 4 tháng điều tra bổ sung, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi và Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, bị Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) đưa ra xét xử về tội danh và khung hình phạt như trước. An ninh phiên xử sẽ được siết chặt. Theo cáo trạng, Trang - trực tiếp gây ra cái chết cho bé Vân An (8 tuổi, con riêng của Thái) bị truy tố tội Giết người và Hành hạ người khác; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình. Còn Thái bị xem xét tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm quy định; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Viện KSND Tối cao vừa truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, đang bỏ trốn) về các tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Liên quan vụ án, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Riêng Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian qua, đơn vị nhận được nhiều đơn thư phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán. Bên cạnh đó, phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội (chưa xác định được nhân thân) để giao dịch mua bán chứng khoán mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Bình vừa bắt giữ Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998), thu giữ hơn 8kg ma túy tổng hợp dạng ketamin và hơn 3000 viên nén dạng thuốc tân dược. Theo điều tra, ma túy được Trang cất giấu, ngụy trang rất tinh vi trong các bỉm quần của trẻ em và dự định sẽ tiếp tục vận chuyển số ma túy này đưa đi tiêu thụ. (Xem chi tiết)

Trong quá trình làm việc (quét, thu gom rác) trên đường Phan Đình Phùng (phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An), chị H.T.L (SN 1984) bất ngờ bị một ô tô đâm phải. Hậu quả, chị L tử vong sau đó nhưng tài xế ô tô đã điều khiển xe khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Công an Nghệ An đang truy tìm tài xế ô tô trong vụ việc. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo Trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an xác nhận, đã bắt được phạm nhân Đinh Viết Dũng (SN 1965, Lâm Đồng đang thụ án tù 15 năm) sau khi bỏ trốn khỏi trại vào ngày 10/11. Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 10/11, lợi dụng lúc đi lao động, Dũng xin đi vệ sinh và bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, sáng 24/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang mức án 30 tháng tù với cáo buộc thiếu trách nhiệm khi để Công ty Dược Cửu Long 'ỉm' hơn 3,8 triệu USD tiền mua dược liệu sản xuất thuốc chống dịch cúm A (H1N1) gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước, nhưng cho hưởng án treo. Buổi tuyên án vắng mặt ông Quang bởi trước đó cựu Thứ trưởng Bộ Y tế xin phép tòa cho nhập viện điều trị, ủy quyền tranh luận cho luật sư bào chữa. (Xem chi tiết)