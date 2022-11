Bản tin Hình sự: Cựu đại úy lập gần 50 công ty để buôn lậu máy móc

TPO - TIN NÓNG ngày 22/11: Chị gái Dung 'Hà' giấu hàng tấn ma túy trong lốc máy ô tô, chuyển từ ‘Tam giác vàng’ về Việt Nam; Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, thiếu niên 13 tuổi bị đánh tử vong; Tạt a xít, dùng dao giết vợ giữa đường vì ghen tuông; Cựu Đại úy công an lập gần 50 công ty để buôn lậu máy móc...

Cựu cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế Hoàng Duy Tiến, 37 tuổi bị Công an TP HCM cáo buộc thành lập 47 công ty để nhập lậu máy móc cũ trị giá hơn 217 tỷ đồng. Nhà chức trách xác định, từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng. Để che giấu hành vi của mình, mỗi lần thông quan, Tiến chỉ đạo nhân viên sử dụng một pháp nhân công ty khác nhau.

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” về Việt Nam do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, 65 tuổi, Hải Phòng, chị gái của Dung Hà - trùm giang hồ đất cảng một thời) cầm đầu. Liên quan đến vụ án, đến nay Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. (Xem chi tiết)

Thấy nhóm người mang hung khí (chĩa 3 mũi, dao tự chế, gậy) đến cự cãi với em trai mình do mâu thuẫn chuyện nẹt pô, lạng lách trên đường với Nguyễn Minh Tới, Hồ Văn Ao (24 tuổi) cùng em vào bếp lấy một cây phảng và một đoạn ống tuýp sắt ra đánh lại. Trong lúc hỗn chiến, Ao đã đánh trúng đầu B. T. P (13 tuổi), khiến nạn nhân chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Ao đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an Kiên Giang đang tạm giữ Ao để điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)

Do ghen tuông, Thân Văn Hiếu (SN 1997) sử dụng axit, dao, xe mô tô truy đuổi sát hại vợ là chị N.T.T (SN 1998). Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng. (Xem chi tiết)

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Lê Huy (SN 1991) về tội “Giết người”. Đây là đối tượng đã gây ra khoảng 10 vụ dùng hung khí tấn công phụ nữ ở nhiều địa điểm Hà Nội gây hoang mang dư luận. Theo tài liệu điều tra, Huy từng có 2 tiền án, sau khi ra tù thì có tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý dẫn đến hận thù với họ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Do đó, Huy sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn, tấn công những người phụ nữ gặp trên đường. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ việc “nhóm người bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đánh 2 thanh niên nhập viện”, Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can. Trước đó, H.V.Đ.K (21 tuổi) và N.M.H (25 tuổi) chơi ván trượt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thì va chạm với Võ Đức Hậu (SN 1996) - bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đang chơi xe điện cân bằng. Sau đó, nhóm của Hậu và anh K xảy ra xô xát, đánh nhau. (Xem chi tiết)

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng, do Nguyễn Đình Thành (SN 1987) và Nguyễn Đình Đức (SN 1992) cầm đầu, bắt 11 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan. Đồng thời chứng minh số tiền đường dây này sử dụng để đánh bạc là hơn 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Chiều 22/11, TAND quận 1 (TPHCM) tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra hồi tháng 1/2022 tại cửa hàng TRANG Nemo. Theo dự kiến tại buổi làm việc chiều nay, HĐXX sẽ tiến hành tuyên án nhưng tòa bất ngờ quay lại phần xét hỏi. Tuy nhiên, do bà Phạm Lệ Khanh (người liên quan) cho biết giữ nguyên yêu cầu xử lý hình sự đối với những người đánh mình. HĐXX nhận thấy trong vụ án này xuất hiện nhiều tình tiết mới, chưa thể làm rõ tại tòa nên quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND quận 1 để điều tra bổ sung. (Xem chi tiết)