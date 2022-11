Bản tin Hình sự: Chân dung 'hot girl' cho vay nặng lãi, đe dọa tính mạng con nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 21/11: Khởi tố một nữ doanh nhân vì liên quan vụ sản xuất thực phẩm chức năng Collagen giả; Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm học sinh và giáo viên ngộ độc thực phẩm; Bị thiêu sống vì đòi chia tay; Chân dung 'hot girl' cho vay nặng lãi theo ngày, đe dọa tính mạng con nợ...

Công an Quảng Nam vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Nhật Vy (21 tuổi) vì hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo điều tra, Vy tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức trả góp hằng ngày và có 30 người ở Quảng Nam, Quảng Bình đã vay Vy hơn một tỷ đồng, lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hàng ngày, Vy phân công Trần Quang Trí (24 tuổi) thu các khoản tiền trả góp của người vay, nếu con nợ không trả đúng hạn, nhóm này gọi điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà đe dọa tính mạng.

TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Lê Anh Cường (23 tuổi) tù chung thân về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Cường làm tài xế xe tải cho gia đình anh Đạt và nảy sinh tình cảm với em gái của chủ nhà. Do cả hai thường xảy ra mâu thuẫn nên cô gái đòi chia tay và lánh mặt Cường, dù đối tượng liên tục níu kéo tình cảm. Bực tức, Cường mua xăng mang đến nhà cô gái, lấy xăng tạt lên người cô rồi châm lửa đốt. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau một tháng điều trị. (Xem chi tiết)

Công an Bắc Giang đã khởi tố Phạm Thị Lan (SN 1980, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần La Giang về tội “Làm, buôn bán tem giả”, sau khi bắt quả tang Vũ Văn Sỹ (SN 1995), Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ cao EUPHA về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng Collagen. (Xem chi tiết)

Sáng 21/11, tại phần làm thủ tục trước khi bắt đầu phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang trong vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan, HĐXX công bố bị cáo Nguyễn Thanh Tòng (SN 1959, cựu Kế toán trưởng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long) đã tử vong do mắc bệnh. (Xem chi tiết)

TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) và các đồng phạm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cùng với đó, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của một số người mà bà trùm đã khai tại phiên tòa để tránh bỏ lọt tội phạm. (Xem chi tiết)

Được Nguyễn Dạ Thảo - nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (TP Long Xuyên, An Giang) “chỉ đạo” tìm nơi mua hóa đơn để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước, Nguyễn Đoàn Bảo Như - nguyên kế toán của trường học nói trên đã nhờ Đỗ Minh Trọng (31 tuổi) giúp. Sau đó, Trọng liên hệ Trần Thị Thu Trinh (31 tuổi, Hậu Giang) - kế toán Công ty TNHH MTV Phan Đăng để mua 24 hóa đơn GTGT của công ty này với số tiền ghi trên hóa đơn là trên 161 triệu đồng với nội dung hàng hóa ghi trên hóa đơn là sách giáo khoa, sách tham khảo hoặc dụng cụ, thiết bị dạy học. Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố và bắt tạm giam Trinh, Trọng và về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc hàng trăm cảnh sát TP Hải Phòng đột kích vũ trường Hoàng Gia – New DOM, lực lượng chức năng cho biết, vào ngày 28/10 vừa qua, công an quận Ngô Quyền đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động vũ trường này vì không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng loạt học sinh Trường Tiểu học - THCS – THPT Ischool Nha Trang phải nhập viện, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã ngay lập tức điều động các chuyên gia vào hỗ trợ. Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn trường Tiểu học - THCS - THPT Ischool Nha Trang cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân và chỉ được hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. (Xem chi tiết)