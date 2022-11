Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm học sinh và giáo viên ngộ độc thực phẩm

TPO - Ngày 21/11, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng loạt học sinh Trường Tiểu học - THCS – THPT Ischool Nha Trang phải nhập viện Cục đã ngay lập tức điều động các chuyên gia vào hỗ trợ.

Đoàn chuyên gia đến từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã vào Khánh Hòa hỗ trợ công tác điều trị. Trong trường hợp ngành y tế Khánh Hòa cần hỗ trợ trực tiếp nhân lực và phương tiện, thuốc phục vụ điều trị, thì báo cáo ngay với Bộ Y tế để Cục báo cáo Lãnh đạo Bộ điều động chuyên gia đến hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành y tế Khánh Hòa tập trung cao độ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và phương tiện để điều trị, chăm sóc cho các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

Đến ngày 20/11, ghi nhận của nhà trường đã có 476 học sinh và 19 thầy cô giáo đã vào thăm khám, điều trị nội trú tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, trong đó có 209 học sinh, 7 thầy cô vẫn phải tiếp tục điều trị và nhiều trường hợp tái nhập viện. Do đó, lãnh đạo nhà trường đã đề nghị các cơ quan y tế tăng cường tối đa nguồn lực trong xử trí và điều trị các trường hợp ngộ độc. Đã có 1 học sinh tử vong.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức cấp cứu, điều trị đối với các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, trường hợp bệnh nhân có diễn biến nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời. Đồng thời cần tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường Tiểu học - THCS - THPT Ischool Nha Trang; truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Cần xử lí nghiêm nếu có các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn trường Tiểu học - THCS - THPT Ischool Nha Trang cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân và chỉ được hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm vệ sinh cá nhân, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, bảo quản đối với các thực phẩm ăn ngay cung cấp cho học sinh, chỉ cho phép sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo quản ở điều kiện phù hợp theo yêu cầu.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra đơn vị cung cấp các suất ăn cho Trường Ischool Nha Trang là hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (đường Hai Bà Trưng, Nha Trang).

Các mẫu xét nghiệm đã được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xác định nguyên nhân độc tố. Dự kiến đến ngày 23/11 sẽ có kết quả.