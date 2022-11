Bản tin Hình sự: Quỵt tiền 'mua vui', bị gái bán dâm đánh vỡ đầu

TPO - TIN NÓNG ngày 20/11: Khởi tố 13 nhân viên công ty tài chính nước ngoài chuyên ghép ảnh 'nóng' để đòi nợ; Một Trưởng ban công tác Mặt trận bị đâm tử vong khi can ngăn hàng xóm cãi nhau; Bịa chuyện bị cướp vì bị gái bán dâm đánh vỡ đầu do quỵt tiền 'mua vui'...

Công an quận Bình Thạnh, TP HCM vừa điều tra làm sáng tỏ vụ Nguyễn An (SN 1985) đến trình báo về việc mình bị một người phụ nữ và một nhóm đối tượng cướp tài sản. Tuy nhiên, qua xác minh, công an xác định An đến khách sạn sử dụng ma túy với bạn rồi nhắn tin cho N.T.T.T (SN 1997) mua dâm với giá 5 triệu đồng, T đồng ý. “Mây mưa” xong, T kêu An trả tiền nhưng An nói không có và đưa ĐTDĐ cùng chiếc nhẫn vàng cho T làm tin, nói đi mượn tiền bạn trả cho T. Sau đó, An đi nhiều chỗ nhưng không mượn được tiền nên bị T dùng gạch đánh vào đầu An, trong khi đồng bọn của T thì dùng mũ bảo hiểm đánh An rồi bỏ đi.

Hàng trăm cảnh sát đã đột kích vũ trường Hoàng Gia (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), vũ trường được cho là lớn nhất đất cảng thời điểm hiện tại và ghi nhận có hàng trăm người (bao gồm cả khách và nhân viên phục vụ) đang sử dụng rượu bia, nghe nhạc mạnh. Đáng chú ý, trong số này có nhiều "dân chơi" có biểu hiện sử dụng chất cấm. Ngay sau đó, Công an TP Hải Phòng đã thiết lập nhiều vòng an ninh, tổ chức kiểm tra từng đối tượng trong vũ trường này. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM vừa khởi tố 13 đối tượng làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset. Theo điều tra, đây là công ty nước ngoài, do người Hàn Quốc làm Tổng Giám đốc, có chức năng cho vay. Theo đó, khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng. Nếu khách hàng thuộc nhóm nợ trên 180 ngày, nhân viên sẽ gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo,... đòi nợ. (Xem chi tiết)

Ngày mai (21/11) TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan. Liên quan đến vụ án, Cựu thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, để Công ty Dược Cửu Long hưởng lợi trái quy định hơn 3,84 triệu USD khi sản xuất thuốc cúm. (Xem chi tiết)

Thanh tra TP. Cần Thơ kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý mua sắm tài sản công dẫn đến việc lắp đặt thiết bị của gói thầu không đúng nguồn gốc, xuất xứ… tại Sở GD&ĐT Cần Thơ. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này để điều tra xử lý. Theo đó, Thanh tra tỉnh chỉ rõ, trong quá trình mua sắm các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai đã xảy ra nhiều sai phạm về dự toán, thanh quyết toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần mềm và chi phí các lớp đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm...gây thất thoát, lãng phí hơn 617 triệu đồng. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt Hoàng Thị Lệ Thương (SN 1992) 19 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Thương là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của Công ty HomeCredit Việt Nam tại Cao Bằng nên tự ý nhận tiền của 17 khách hàng mua xe nhưng không nộp về công ty số tiền trên 533 triệu đồng. Ngoài ra, Thương còn làm giả 8 hợp đồng của các khách hàng để mua xe máy trả góp với số tiền trên 362 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Nghe hàng xóm lời qua tiếng lại, rồi T.V.Đ vác dao qua nhà bên cạnh để nói chuyện, nên ông N.M (SN 1953, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn) qua can ngăn, thì bị Đ dùng dao chém tử vong. Nhận được tin báo, công an Khánh Hòa đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Đ. để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)