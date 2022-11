Bản tin Hình sự: Bắt giữ 'yêu râu xanh' hiếp dâm trẻ em

TPO - TIN NÓNG ngày 17/11: Khởi tố vụ án gây thất thoát tại dự án phần mềm thuộc Sở GD&ĐT Gia Lai; Mâu thuẫn tình cảm, nửa đêm đến nhà người phụ nữ đốt xe máy; Thiếu nữ bị bạn trai tống tiền vì video call khoe thân; Mâu thuẫn vay mượn tiền, đâm đồng nghiệp tử vong; Bắt giữ 'yêu râu xanh' hiếp dâm trẻ em bị Trung Quốc trao trả...

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận đối tượng Tạ Văn Sáng (SN 1991, Thanh Hóa) do Cục Công an Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) trao trả. Sáng là người bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã từ năm 2014 về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Được biết, vào tháng 3/2013, Sáng cùng 3 đối tượng khác hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Sáng đã bỏ trốn sang Trung Quốc để sinh sống và làm việc. Đến tháng 6/2022, anh ta bị công an Trung Quốc bắt giữ rồi trao trả về Việt Nam.

Công an Đồng Nai đã bàn giao Lê Ngọc Dương (19 tuổi) cho Công an Hậu Giang để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, trong quá trình nói chuyện bằng video call, bạn gái 17 tuổi quen trên mạng xã hội đã "khoe cơ thể" cho Dương xem. Dương nhanh tay lưu lại những hình ảnh nhạy cảm và sau đó sử dụng để tống tiền bạn gái. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đã bắt giữ Trần Quốc Lập (SN 1974, Bến Tre) để điều tra về hành vi giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Lập làm xe ôm nhưng lập nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội, đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân với cấp hàm thượng tá nhằm mục đích lừa những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản. Nhờ đó, Lập làm quen được với chị T (Bình Dương) rồi nói dối có nhà ở quận 8 (TP.HCM) và biết nhiều vị trí đất đẹp để giới thiệu cho chị T. Do đó, chị T đã đưa cho Lập 1,68 tỷ đồng giữ tìm mua đất. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Lập về tỉnh Long An để trốn. (Xem chi tiết)

Công an Gia Lai đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai (GD&ĐT). Theo điều tra, Sở GD&ĐT được giao làm chủ đầu tư 13 dự án, phần mềm và gia hạn 2 phần mềm với tổng kinh phí thanh toán 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện có nhiều dự án phần mềm có vi phạm, không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; nhiều dự án hiệu quả sử dụng không cao…. gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Phú Vang (TT-Huế) vừa bắt giữ Hoàng Xuân Cung (50 tuổi, Quảng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Cung phát hiện cụ ông 94 tuổi ở nhà một mình nên tìm cách tiếp cận và giả vờ cho tiền, rồi lợi dụng sự sơ hở của cụ ông để lấy trộm 15,9 triệu đồng rồi bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.T (39 tuổi), Nguyễn Văn Thiêm (56 tuổi) dùng dầu hỏa châm lửa đốt xe máy của nạn nhân. Phát hiện sự việc, chị T tri hô hàng xóm và báo cáo đến cơ quan chức năng cùng hỗ trợ dập lửa. Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Thiêm để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Thành Đạt (28 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên Đạt chặn đường, dùng dao đâm anh Đ.P.H (23 tuổi), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong Đạt bỏ trốn, sau đó đã đến Công an huyện Xuân Lộc đầu thú. (Xem chi tiết)