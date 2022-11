Bản tin Hình sự: Đang bán trà đá vỉa hè, người phụ nữ bị cứa cổ tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 25/11: Đề nghị tử hình ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang; Sai phạm khiến cựu Chủ tịch UBND huyện Mai Châu bị bắt; Đang bán trà đá vỉa hè, người phụ nữ bị cứa cổ tử vong...

Khoảng 12h hôm nay (25/11), người phụ nữ 52 tuổi đang ngồi bán trà đá trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), thì bất ngờ có hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy lao tới. Một người xuống xe, xông vào dùng dao cứa cổ khiến nạn nhân tử vong. Tại hiện trường, cốc chén đổ vỡ tứ tung. Con dao gây án được vứt cạnh chậu cây cảnh gần đó. Danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Liên quan đến vụ việc bé V (8 tuổi) bị người tình của bố là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, Gia Lai) hành hạ đến chết, tại phiên tòa xét xử hôm nay (25/111), đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình Trang về 2 tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”. Còn bố nạn nhân là Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985) bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù về tội "Hành hạ người khác" và 4-5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm". Tổng hợp hình phạt đề nghị là 6-8 năm tù. (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội trong vòng một tháng để yêu cầu Sở này khắc phục một số hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. (Xem chi tiết)

Công an Hoà Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Công Thẻ (61 tuổi), cựu Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cùng với ba người khác vì vi phạm quy định về quản lý đất đai. Theo điều tra, năm 2017, Phòng TN&MT UBND huyện Mai Châu đã tham mưu cho ông Thẻ ký, ban hành quyết định thu hồi trên 1.500 m2 đất nông nghiệp tại xã Xăm Khoè, huyện Mai Châu không thuộc các trường hợp thu hồi đất. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC); ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư) và ông Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai) cùng 33 bị can về các tội "Đưa hối lộ", “Nhận hối lộ”, "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". (Xem chi tiết)

Viện KSND Nghệ An vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tài (SN 1987) - cán bộ hợp đồng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện này về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Tài mượn chứng minh của người khác thành lập công ty rồi xin nhận thầu thi công gói thầu xây lắp 2 công trình. Trong quá trình thi công 2 công trình này, có hạng mục công trình Tài không triển khai thi công nhưng vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM đã và đang đẩy mạnh hoạt động phòng chống, đấu tranh trong mùa World Cup 2022. Trong hai ngày 21 và 22/11, lực lượng chức năng đã phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với các tụ điểm được tổ chức tại TPHCM và Đồng Nai. Theo đó, công an đã khám xét 14 địa điểm, trong đó có 8 địa điểm trên địa bàn TPHCM, ước tính số tiền tham gia đường dây cá cược lên tới 30.000 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Trại giam quân sự Khu vực miền Bắc (T974), Tòa án quân sự Quân khu 4 đã tiến hành xét xử và tuyên án đối với Triệu Quân Sự (SN 1991, Thái Nguyên) về các tội “Trốn khỏi nơi giam” và “Tội trộm cắp tài sản”. Theo hồ sơ, Sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân nhưng đã 4 lần trốn khỏi trại giam. Do đó, Đại diện viện kiểm sát đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo từ 2 năm 6 tháng đến 03 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. (Xem chi tiết)