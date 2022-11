Công an TPHCM truy quét tội phạm cá độ mùa World Cup.

TP - Chiều 24/11, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra công khai tại các điểm tụ tập xem World Cup hoặc âm thầm diễn ra trên mạng xã hội.

Công an thành phố đã và đang đẩy mạnh hoạt động phòng chống, đấu tranh trong mùa World Cup 2022. Trong hai ngày 21 và 22/11, Công an TPHCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với các tụ điểm được tổ chức tại TPHCM và Đồng Nai.

Lực lượng công an đã khám xét 14 địa điểm, trong đó có 8 địa điểm trên địa bàn TPHCM, ước tính số tiền tham gia đường dây cá cược lên tới 30.000 tỷ đồng.

Thượng tá Hà cũng cho hay, Giám đốc công an thành phố đã yêu cầu các đơn vị phải đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm liên quan cá độ bóng đá, đánh bạc.

Lực lượng công an sẽ tập trung truy quét tội phạm, không để xảy ra tình trạng cá độ bóng đá công khai tại các điểm tụ tập xem bóng đá hoặc các hoạt động cá độ có tổ chức qua hình thức sử dụng công nghệ.

Đồng thời, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu các đơn vị công an từ quận huyện đến phường xã tập trung nguồn lực phòng ngừa đấu tranh với những băng nhóm tập trung đông người có dấu hiệu nghi vấn tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá và các hoạt động cá cược liên quan đến bóng đá trên không gian mạng.