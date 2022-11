Bản tin Hình sự: Hé lộ nội tình vụ hiệu trưởng dọa tung ảnh khỏa thân của người tình

TPO - TIN NÓNG ngày 29/11: Huế phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 30 tỷ đồng; Vì sao Youtuber 'Thánh khờ Miền Tây' bị khởi tố?; Tin mới vụ thiếu tá công an dan díu với vợ của người khác; Hiệu trưởng trường tiểu học dọa tung ảnh khỏa thân của người tình để cắt đứt quan hệ...

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết ông Trần (49 tuổi) là Hiệu trưởng trường tiểu học, đã có gia đình nhưng quan hệ tình cảm với bà Thuý (54 tuổi). Trong thời gian quen nhau, ông Trần mượn tổng cộng 120 triệu đồng của bà Thúy. Đầu năm 2020, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ông Trần hỏi mượn 5 triệu đồng để mua cây mai vàng làm quà biếu sếp nhưng bà từ chối. Gần Tết năm đó, ông Trần lại nhắn tin đề nghị chuyển 20 triệu đồng "để làm ăn". Bà Thúy từ chối thì ông Trần gửi ảnh khỏa thân của bà Thúy cho chính bà này và đe dọa. Làm việc với công an, ông Trần nói đã chụp màn hình người tình khỏa thân trong lúc hai người video call "để làm kỷ niệm". Do muốn chấm dứt quan hệ, ông gửi số ảnh này cho bà để bà sợ hãi, không làm phiền nữa. Ngoài ra, hiệu trưởng phủ nhận đã vay tiền của bà Thúy. (Tên trong bài viết đã thay đổi)

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang xem xét để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với thiếu tá L.T.V, Đội trưởng Đội giám định thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, người được xác định có quan hệ bất chính với một phụ nữ đã có chồng. Trước đó, ông T.V.T tố cáo thiếu tá L.T.V có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với vợ ông. Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh, Công an tỉnh Bình Dương xác minh nội dung đơn tố cáo của ông T là chính xác nên tham mưu cấp trên xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang tạm giữ Đỗ Hữu Chí (40 tuổi, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, sau khi nhậu say, Chí nhớ lại mâu thuẫn buổi nhậu hôm trước với ông Nguyễn Văn T. (53 tuổi, hàng xóm) nên liền xách rựa sang nhà tìm. Sau khi nhắc lại mâu thuẫn, Chí dùng rựa chém ông T trọng thương. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc nữ chủ quán cà phê bị đâm tử vong, công an Long An đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Công Minh (45 tuổi, Long An), để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Minh khai, trong lúc uống cà phê, thấy chủ quán đeo nhiều vòng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó, lúc nói chuyện, Minh và bà D xảy ra mâu thuẫn. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Minh rút dao rồi lao vào đâm bà D hai nhát ở lưng. Sau đó, đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Tháp vừa bắt quả tang Đỗ Minh Hậu (SN 1993) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ đầu năm đến nay, Hậu lấy hình ảnh trên mạng sau đó tạo tài khoản Facebook tên Nguyễn Phương Nga đăng tải thông tin mình đang bị ung thư máu và có con gái 19 tháng tuổi bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện để kêu gọi mọi người giúp đỡ. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh TT-Huế vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) vừa khởi tố Lê Văn Quân (SN 2004) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, do ghen tuông và nghi ngờ anh M.Đ.C (SN 1985) đã “cướp” người yêu của mình nên đối tượng đã đứng chờ anh C ngoài đường và dùng đá ném vào đầu anh này. Hậu quả, anh C bị tổn hại 39% sức khỏe. (Xem chi tiết)