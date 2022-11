Bản tin Hình sự: Nam thanh niên bị đối thủ dùng cây chọc bida đâm chết

TPO - TIN NÓNG ngày 28/11: Bắt nghi phạm sát hại chủ quán cà phê lấy nhiều tiền, vàng; Cô gái trẻ trốn về từ Trung Quốc, tố cáo hai kẻ lừa bán mình; Một công an xã tử vong sau xô xát với đồng nghiệp; Bị đối thủ dùng cây chọc bida đâm chết vì mâu thuẫn nợ nần...

Công an tỉnh Đăk Lăk đang tạm giữ Y Năm Ksơr (21 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Theo điều tra, Y Năm và 8 người bạn đến quán bida ở huyện Ea H'leo chơi. Tại đây, họ xảy ra mâu thuẫn với 5 người trong nhóm Y Khoang Ađrơng (25 tuổi) do món nợ 6 triệu đồng trước đó. Hai bên lấy cây bida, dao rựa lao vào hỗn chiến. Y Năm cầm cây bida bị gãy (đầu nhọn) đâm một nhát vào vùng cổ Y Khoang khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ việc chủ quán cà phê ven quốc lộ là bà H.H.D (44 tuổi, Cà Mau) được phát hiện đã tử vong, trên người có nhiều vết thương, công an Long An đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án khi đối tượng đang lẩn trốn tại Đồng Nai. Theo đó, đối tượng tình nghi khoảng 45 tuổi, dáng người cao và gầy, da ngăm đen, mặc áo sơ mi sọc đen trắng, áo khoác màu đen bên ngoài. (Xem chi tiết)

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương cho biết, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận 44 tin báo, tố giác tội phạm (chưa kể các tố giác, tin báo do các đơn vị khác tiếp nhận) lừa đảo bằng thủ đoạn mạo danh công an, kiểm sát viên gọi điện yêu cầu chuyển tiền để 'xác minh, điều tra', gây thiệt hại tài sản của người dân trị giá gần 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Viện KSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Thiêm (56 tuổi) về tội Hủy hoại tài sản. Theo điều tra, do mâu thuẫn tình cảm, ông Thiêm lẻn vào nhà chị N.T.T (39 tuổi) rồi dùng dầu hỏa châm lửa đốt xe máy của chị này. (Xem chi tiết)

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố Moong Thị Nang (28 tuổi) và Ven Văn Tuấn (37 tuổi) để điều tra về hành vi mua bán trẻ em. Theo điều tra, cách đây 7 năm, hai đối tượng rủ rê rồi bán chị C.T.Q (lúc đó 15 tuổi) sang Trung Quốc với số tiền 180 triệu đồng. Mới đây, chị Q trốn được từ Trung Quốc về Việt Nam nên đã viết đơn tố cáo Nang và Tuấn. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn trong lúc ăn trưa, anh H (SN 1994) là công an viên xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xảy ra xô xát dẫn đến bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong sau đó. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã khởi tố và tạm giữ Nguyễn Minh Vui (SN 1996, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra, do nợ nần nên Vui đột nhập vào nhà anh N.V.Q (SN 1985) để trộm cắp tài sản. Khi trèo vào tầng 2, Vui bị anh N.Đ.M (SN 2002) phát hiện nên đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân rồi tẩu thoát. (Xem chi tiết)